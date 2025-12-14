有片／有夠勇！跨步衝上前環抱槍手 澳洲白衣男成功奪槍被讚英雄

編譯張渝萍／綜合報導

澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘14日下午發生嚴重槍案，造成至少12死29傷。目前已知的兩名槍手，1人當場被擊斃、1人則傷勢嚴重被拘留。根據BBC報導，槍案發生當時，有名身穿白衣的男子奮不顧身，從背後突襲環抱、成功奪槍並制伏槍手。報導指，該名男子被稱做英雄。

白衣男被拍到勇猛制伏槍手。（圖／翻攝自X平台）

從X平台上網友分享的影片可看到，一名白衣男以停車場的車子作為掩護，快速衝上前並一把抱住槍手。過程中，白衣男成功奪走長槍，但從背景音可聽到，兩人在扭打過程中，彈藥疑似擊發，所幸白衣男無事。

隨後白衣男朝槍手開槍，槍手倒地，無法繼續攻擊。拍攝的男子則是被嚇得大叫。

這段影片很快在社群上傳開，不少人稱讚白衣男是英雄。

根據稍早報導，這起槍案造成至少12死29傷，其中包括兩名傷勢嚴重的警察。

警方表示，在嫌犯車內找到幾個簡易爆炸裝置，目前正在進行拆彈作業，也正在調查是否有第三名槍手。警方也稱，調查將交由反恐部門主導。州政府則表示，這起攻擊是針對「猶太社群」。

總理艾班尼斯也表示，這起槍案是邪惡的反猶太主義恐怖主義行徑，「它深深刺痛了我們國家的心臟。」

