【有片】「朱瓦特號」改裝成為美軍首艘極音速武器艦 2年半來首度海試



美國海軍「朱瓦特號」驅逐艦，自從2023年進入現代化升級作業期之後，近日完成了極音速武器發射系統的整合作業，並且順利完成2年半以來的首次海試，美國海軍預計該艦可在今年重返服役行列，隨後展開「通用型極音速滑翔載具」的測試。

美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，「朱瓦特號」（USS Zumwalt）在15日駛離位於密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls）船廠，並在次日返回；HII總裁布蘭切特則在22日透過聲明，證實已完成該艦整合極音速武器發射系統的作業，使「朱瓦特號」成為美軍首艘具備極音速武器系統的戰艦，達成美軍海上戰力發展關鍵里程碑。

自2023年8月展開改裝作業 「朱瓦特號」成為遠洋打擊平台

報導指出，美國海軍在決定將「朱瓦特號」艦載長程火砲系統改裝為飛彈發射管、使該級驅逐艦成為遠洋打擊平台之後，「朱瓦特號」隨即在2023年8月進入HII公司船廠，展開改造作業。

根據HII聲明，「朱瓦特號」在抵達旗下船廠之後，隨即被移至陸上設施內，並且陸續進行包括美國海軍「傳統快速打擊」（Conventional Prompt Strike, CPS）系統整合，以及用新式飛彈發射管取代原有的雙聯裝155公厘口徑「先進艦砲系統」（Advanced Gun System, AGS）等作業，並於2024年12月出塢，進行後續一系列調校與返回服役行列的準備工作。

「朱瓦特號」驅逐艦成為美軍首艘具備極音速打擊能力的水面艦，並且即將展開測試，圖為該艦在太平洋區域航行畫面。（取自DVIDS網站）

可望今年重返服役行列 展開極音速武器測試

美國海軍「朱瓦特級」（Zumwalt-class）驅逐艦計畫經理、海軍上校羅勒（Capt. Clint Lawler）上週在「水面海軍協會」（Surface Navy Association）的研討會上，表示「朱瓦特號」可望在今年重返服役，除了在測試進度許可下達成初始作戰能力（IOC）之外，也將展開「通用型極音速滑翔載具」（Common Hypersonic Glide Body, C-HGB）的測試。

對於用飛彈發射管取代155公厘火砲系統的改裝內容，羅勒表示在拆卸雙聯裝「先進艦砲系統」之後，原本的空間安裝了4組大型飛彈發射管，每座發射管內可裝載3枚極音速飛彈，其餘的空間則保留做為日後進一步升級之用。

除了已完成改裝的「朱瓦特號」之外，報導指出「朱瓦特級」二號艦「曼索爾號」（DDG 1001）目前正泊靠於加州聖地牙哥軍港，準備展開CPS系統整合作業，三號艦「詹森號」（DDG 1002）則正在HII船廠之內，進行作戰系統啟動，以及新式飛彈發射管的安裝工作。

「曼索爾號」驅逐艦正緩緩駛入加州聖地牙哥基地，準備展開極音速武器系統整合。（取自DVIDS網站）

