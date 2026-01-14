【有片】李在明與高市早苗峰會後打鼓同樂 南韓憂中國管制對日出口



南韓總統李在明與日本首相高市早苗13日會談結束後，各自換裝後便開始「打鼓」行程，以輕鬆活潑的方式象徵日韓友好。此外，李在明此次訪日雖然並無提及中國，但仍透露出對於中國管制對日出口的擔憂。

李在明與高市14日拜訪位於奈良縣斑鳩町的法隆寺，該寺建於607年，由日本飛鳥時代皇族聖德太子所建，是日本最早的木造建築與世界遺產，其建築風格源自朝鮮半島。日本政府官員表示，李在明對於日本古蹟深感興趣。同行的日本官房副長官佐藤啓表示，法隆寺是「象徵日韓互相合作與學習的地方」。李在明同日結束訪日行程後回國。

高市早苗（左）14日與李在明一同參訪位於奈良縣的法隆寺。（美聯社）

雙方以鼓會友 象徵日韓友好

此外，日本首相官邸與李在明各自公開了一段兩人13日打鼓的影片。兩人輕快地揮舞鼓棒演奏後，高市在影片中對李在明說道：「總統先生，您五分鐘就學會打鼓了！」隨後兩人互相交換各自的簽名鼓棒。

高市自學生時期便熱愛重金屬音樂，學生時期曾在樂團擔任鼓手。她在X上寫道：「會談結束後，李在明總統與我一起打鼓演奏。因為他去年在亞太經合會（APEC）時曾說過打鼓是他的夢想，所以我準備了這個驚喜。演奏曲目包括日前在金球獎頒獎典禮上獲得最佳主題曲獎的《Golden》以及防彈少年團（BTS）的《Dynamite》。」

李在明則在X寫道：「打鼓一直是我長久以來的夢想，所以我對首相的周到考慮由衷感謝。多虧首相，我才能透過音樂分享真誠的心意，度過特別的時光。就像我們尊重彼此的差異並調整節奏一樣，我也期望韓日兩國能在合作中加深理解，一步步更加靠近。」

習近平拉攏李在明 南韓憂對日出口管制

另一方面，產經新聞指出，李在明5日曾在北京與中國國家主席習近平會談，在中日外交爭端升級的背景下，習近平試圖將李在明拉到中國一方，但李在明始終對中日衝突保持距離。他在7日也表示，針對中日衝突「現在能做的很有限」。

李在明與高市會晤期間，雙方同意推動有關部門間的討論，深化經濟安保和供應鏈領域的合作。由於中國限制對日出口軍民兩用物項，據信南韓產業界擔心這將無可避免地對南韓經濟造成打擊，因此李在明才呼籲推動經濟安保與供應鏈協議。

不僅如此，兩人也就跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與建構關鍵材料供應鏈一事交換了意見，並且確認日後將繼續日韓領袖的「穿梭外交」方針。

