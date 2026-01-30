【有片】東京深夜驚傳兩起巨額搶案 4.2億日圓現金遭3人結夥搶走

日本29日至30日連續發生兩起搶案，涉案金額高達6億日圓，警方正全力追查嫌犯下落。（截自YouTube影片）



日本東京近日治安再度引發關注，29日深夜至30日凌晨，東京都內連續發生兩起驚人搶劫案件，涉案金額合計近6億日圓（約1.23億新台幣）。第1起案件發生在上野地區街頭，第2起則發生在羽田機場停車場。警方指出，兩案作案手法高度相似，懷疑可能為同1個3人團夥所為，已正全力追查嫌犯下落。





綜合日媒報導，第1起案件發生於29日約9點30分，地點位於東京都台東區上野一帶。1群男女共計5人，包括3名日本籍及兩名中國籍人士，當時正準備將3個裝有大量現金的行李箱搬入1輛乘用車。這3個行李箱內的現金總額高達4億2000萬日圓（約8592萬新台幣），據稱原本打算運往香港。

然而，正當他們操作行李時，突然遭到3名不明人士噴灑疑似催淚噴霧的攻擊，導致受害人一時無法反抗，3個行李箱瞬間被搶走。目擊者表示，作案團夥在逃逸過程中甚至撞上路人並肇事逃逸，行徑相當囂張。警方初步判斷，這起搶案由3人小團夥作案，正透過監視器畫面及目擊證人追查嫌犯下落。

兩案作案方式高度相似

第2起案件則發生在30日凌晨0點10分左右，地點位於東京都大田區羽田機場第3航站的第5停車場3樓。1名50多歲的日本男性向警方報案，表示遭到1名年約20歲至30歲男子噴灑催淚噴霧攻擊。雖然這起案件中嫌犯未搶奪任何財物就駕車離去，但受害男性臉部仍受到輕傷。

據悉，這名受害者經營外幣兌換業務，當時身上攜帶約2億日圓（約4087萬新台幣）現金，但幸運地未被搶走。

警方指出，這兩起案件無論是作案方式、使用催淚噴霧攻擊，還是疑似3人結夥作案模式，都高度相似，因此懷疑兩案存在關聯。由於兩起案件都發生在短時間內，且地點分別位於上野街頭和羽田機場，警方正加緊追查嫌犯的行蹤，並呼籲目擊者提供線索，以期盡快將作案團夥繩之以法。

這連續發生的搶案，也引發民眾對東京治安的擔憂，尤其是在公共交通和機場周邊地區，警方表示將增加巡邏及監控頻率，以防止類似事件再次發生。

