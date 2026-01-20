【有片】柯文哲掃街突「肘擊」同黨女議員擬參選人畫面被瘋傳 事主回應了





民眾黨前主席柯文哲近日南下嘉義，替黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台輔選，不過在與民眾合照時，一段疑似「架拐子推人」的直播畫面意外在網路炸鍋，被網友瘋狂截圖、放大解讀。爭議持續延燒之際，同行的立委張啓楷今（20日）出面滅火，強調畫面中被推開的林昱孜，其實是民眾黨高度肯定、準備提名的嘉義市東區議員候選人，柯文哲平時不僅多次提醒她「要多曝光」，更常主動拉她一起拍照，直言網路說法「真的太離譜」。而事主林昱孜也親自發聲說明，並不忘反酸「青鳥們」，再度掀起討論。

一段「推人」片段瘋傳 柯文哲「厭女」爭議再起

民眾黨主席柯文哲本月17日陪同有意參選嘉義市長的立委張啟楷，到北興市場掃街拜票。現場除了發送迷你濕紙巾等競選小物外，還特別準備應景的「發財金」，吸引不少民眾上前寒暄、合照。不過，一段直播畫面事後在網路瘋傳。畫面中，正準備拍照時，要參選議員的張啟楷辦公室助理林昱孜原本也想一起入鏡，卻被柯文哲左手突然架拐子推開，隨後還斜眼瞪了一下。林昱孜被推得往後退一步，表情瞬間僵住，場面略顯尷尬。

影片曝光後，立刻引發網友熱議。有網友截圖直呼：「奇怪，阿北怎麼好像有點不爽？求柯南！」也有人發現，當天掃街直播的線上人數與現場氣氛似乎都不如以往，懷疑是否因場面偏冷，才讓柯文哲情緒外露。留言區隨即炸鍋，不少網友怒批：「超級刻薄的人」、「女生那表情真的很尷尬，還要裝沒事」、「這樣很不尊重人」、「我如果是她直接轉身走人退黨」。也有人直言：「嚇到，這樣的人居然還有女性支持者？」

不過，也有支持者替柯文哲緩頰，認為外界過度解讀，強調只是動作誤會，「看起來像是準備擺拍姿勢，沒注意旁邊突然有人靠過來，不小心用手肘撞到，立刻就收回來了」、「眼睛已經對著鏡頭，不可能馬上轉頭，只是斜眼確認對方有沒有怎樣」。

事主親回應向青鳥致謝：完成3週達不到的流量

林昱孜今清晨也發文回應表示，「各位青鳥好朋友晚安，昱孜在此鄭重說聲：謝謝。」她指出，柯文哲與張啓楷連續三個禮拜密集跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光，「說真的，就是很『處心積慮』在想，怎麼讓更多人看到嘉義、看到候選人、看到我們在做的事。」她也直言，一段畫面被剪輯成「架拐子」「不尊重女性」的劇本，再搭配轉傳、截圖與加速擴散，讓三個禮拜累積不到的流量，一晚之間就被放大完成。

張啓楷直批太離譜

針對網路流傳的掃街畫面爭議，當天同行的立委張啓楷今出面回應表示，林昱孜是他與柯文哲都相當肯定、準備提名的嘉義市東區議員候選人，雙方關係良好，外界的解讀「完全與事實不符」。

他指出，掃街過程中，柯文哲其實多次叮囑林昱孜要多增加曝光，甚至主動拉她一起入鏡拍照，並強調過去三個禮拜柯文哲多次南下嘉義掃街時，只要看到林昱孜沒有一起拍照，柯文哲還會提醒她「要過來、多曝光」，對她相當關心，「網路上怎麼會傳得這麼離譜？」

對於網路上的爭議聲浪，張啓楷更直言，部分「青鳥」刻意散播不實說法，「那其實也很好」，反而替民眾黨準備提名的嘉義市東區候選人帶來高度曝光，「也要謝謝青鳥們」。

