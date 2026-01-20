有片／柯文哲肘擊同黨女市議員擬參選人？畫面瘋傳 當事人回應了

柯文哲與民眾合照時，網友質疑朝同黨女性林昱孜架拐子（右圖）。（翻攝YT@柯文哲）

民眾黨前主席前（18日）赴嘉義替張啓楷站台，並陪同掃街，不過與民眾合照時，柯文哲疑似朝同黨市議員擬參選人林昱孜架拐子，畫面在網路瘋傳。對此，林昱孜親自回應了。

柯文哲架拐子？ 畫面瘋傳

張啓楷要選嘉義市長，最近幾週獲得柯文哲強力站台，上週末柯再次陪同掃街拜票，過程中有民眾開心想與他們合照，不過有眼尖網友發現，合照時柯文哲疑似「肘擊」站他身旁的林旻孜，還回頭瞪了一眼，畫面隨後在Threads上瘋傳。

不少網友看到後痛批「我如果是那個女生直接轉頭離開退黨」「阿北表情很不屑，民眾黨小咖都是被虐狂？」「柯文哲為什麼要對女生 架拐子」「他的表情就在不高興了，還用拐子架女孩子，非常沒水準」「再次證明柯文哲不尊重女性！」。

林旻孜稱感謝：完成3週達不到的流量

對此，林旻孜今凌晨1時許發文做出回應，表示柯文哲跟張啓楷連續3週跑行程、找鏡頭、想話題、拚曝光，就是「處心積慮」希望能提升曝光度，讓更多人看見，因為她要感謝「青鳥們」出手，幫畫面寫成「架拐子」「不尊重女性」轉傳擴散，讓她們一晚就達成3週達不到的流量。

林旻孜強調，「大家負責把聲量衝起來，我負責把事情做下去」，並介紹自己是嘉義市民眾黨東區市議員擬參選人。

