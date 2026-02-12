【有片】桃園失聯移工拒檢逆向狂逃 擦撞公車、機車3人受傷
桃園市桃園區昨(11)日晚間19時10分許爆發警匪追逐，桃園警分局員警在三民路三段發現一台車牌已註銷的失竊自小客車，示意停車受檢，對方卻拒檢高速逃逸，一路闖紅燈、逆向，並擦撞對向公車及2台機車，最後困在車陣中棄車逃逸，跑了約200公尺後遭員警壓制逮捕。警方進一步調查發現該名駕駛是111年已通報失聯的越南籍移工馮姓男子，全案依公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。至於被撞的機車騎士、乘客共3人，送醫後均沒有大礙。
武陵派出所說明，昨晚巡邏時，在三民路三段發現一輛失竊自小客車，立即尾隨並示意該車停車受檢，該駕駛拒檢高速逃逸，且沿途闖紅燈、逆向違規行駛，嚴重影響民眾安危。員警通報攔截圍捕後，該車於桃園區中山路再次逆向時，擦撞對向公車及機車騎士，導致2名機車騎士及1名後載乘客擦挫傷，馮男困於車陣中棄車逃逸，員警尾隨追逐約200公尺後將其壓制逮捕。支援警力迅速趕抵，第一時間通報消防人員協助將傷者送醫，隨即於現場疏導交通。
所長黃龍泰趕往醫院關懷受傷民眾並陪同就醫，經診療後傷者均已返家休息。全案依公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
失聯3年！移工開贓車逛大街 拒警攔查「逆向撞3車」警匪追逐畫面曝光
桃園市街頭昨（11日）晚間發生驚險車禍事故！員警巡邏時發現可以車輛，要對方停車受檢卻加速逃逸，並在逃逸途中逆向撞上公車、機車騎士，導致3人受傷。警方查出駕駛是35歲失聯的越南籍馮姓男子，馮男肇事後還棄車逃逸，雙方追逐200公尺後，在優勢警力及民眾協助下，將馮男壓制逮捕歸案。
(影)桃園失聯移工拒檢逃逸 逆向衝撞車輛3人受傷
[Newtalk新聞] 桃園市昨(11)日晚間發生一起失聯移工拒檢逃逸的事故。桃園員警巡檢發現一輛失竊自小客車，示意對方停車受檢，車上駕駛疑似作賊心虛，拒檢後便高速逃離現場，一路違規逆向、闖紅燈，更波及3名用路人受傷。 警方表示，昨日晚間在桃園三民路三段進行例行巡邏勤務時，發現一輛失竊且已被車主註銷車牌的自小客車，警方示意駕駛停車受檢時，不料駕駛竟拒絕停車，高速逃逸並沿途違規闖紅燈、逆向行駛，危及用路人安全。警方見狀立即通報警網攔截圍捕，該車行經中山路段時再度逆向，擦撞對向公車及2輛機車，造成2名機車騎士及1名後座乘客手腳擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療後已返家休息。 警方指出，駕駛馮男為越南籍，為民國111年遭到通報的失聯移工。事故發生後，他因受困車陣棄車逃逸，員警徒步追逐約200公尺後將其壓制逮捕。全案訊後依公共危險等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。 查看原文更多Newtalk新聞報導白目又危險！青少年改裝YouBike「點火測試」 官方：依會員條款處理違規者臭豆腐名店插旗台北市區引民怨 住戶：焦慮到都把頭髮拔光
投資未上市股票高獲利？平鎮翁解定存險遭詐百萬養老金
桃園市一名彭姓老翁昨(11)日下午前往平鎮區中豐路土地銀行準備解除定存，由於老翁臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回覆資金用途，行員察覺有異，立即通報平鎮警分局到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，總算守住紅包錢。 平鎮派出所長章駿城表示，家住平鎮區的65歲彭姓老翁，日前在通訊
桃園中壢工地工務所驚傳火警 烈焰竄天畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導桃園市中壢區昨（11）日晚間驚傳火警，一處建案工地的樣品屋突然竄出火焰，堆放的裝潢材料瞬間被火勢吞沒。消防局獲報...
"假陳亭妃後援會"戲謔嘲諷陳宗彥 陳亭妃怒提告
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導立委陳亭妃積極備戰市長選舉，網路上也出現，不少跟風的粉專。其中在初選階段，就冒名以「陳亭妃後援會」名義，成立的一個非官方粉專上，竟有網友貼文，戲謔因為腦溢血，住進加護病房的前行政院發言人陳宗彥。陳亭妃得知後，也向警方報案提告發文者，捍衛聲譽。
桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案
地方中心／綜合報導桃園傳出擄人案，兩名嫌犯因為和男子有訴訟糾紛，竟然持刀威脅，將他軟禁在汽車旅館內，還造成他手指受傷，後來嫌犯開車轉移到其他地方，男子趁他們不注意，跳車溜走，趕快到警局報案，警方也透過車牌追人，終於成功攔查犯案車輛！
獨家》黑道勒索釀小琉球垃圾危機 屏環保局長曾率警「守垃圾」
屏東觀光勝地小琉球，在2024年間曾爆發震驚全國的「垃圾圍島」危機，當時垃圾轉運案竟創下連9度流標紀錄，島上累積超過600噸垃圾發臭生蛆，成為觀光勝地的恥辱。如今真相大白，屏東地檢署偵結起訴，揭發以李姓男子為首的不法勢力，長年恐嚇勒索清運業者，強索高達576萬元的「回饋金」。當時頂著壓力帶隊登島「救
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
高金素梅下一個抓誰？他接到警告嘆已有準備 轟快篩案「只准綠友友發國難財」
農曆春節前，除2026年九合一大選選情外，無黨籍立委高金素梅被控涉及人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款案，更成為政壇關注焦點；台北地檢署10日大動作搜索，並約談高金素梅到案說明，最終因其身體不適請回，諭知限制出境出海。對此，最初率先揭露高金素梅住處被搜索的國民黨立委羅智強，今（12）日再於臉書發文聲援，感嘆民主寒冬，早就來了；他也提......
台美對等貿易協定ART正式簽署 美製汽車零關稅 水貨車必降無疑？ | 汽車小學堂
對美關稅調降呼之欲出，降稅對象為美國製造汽車，台灣水貨車來源多半來自美國，關稅一降，水貨車直接便宜，這道理說得通嗎？
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
獨家／電影票房破5億！殺人入獄14年出獄救鴨涉官司
是機車還是汽車？Lean Mobility駕艙機車是創新還是噱頭
台灣都會交通迎來變革！日前，交通部預告修正《道路交通安全規則》，新型態交通工具「駕艙機車」即將開放。同時，台日合作Lean Mobility Lean3開出29.9萬企業預購價，瞄準30萬級距市場。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
高金素梅老巢被掀？張育萌揭她狂領協會補助
[NOWnews今日新聞]無黨籍原住民立委高金素梅驚爆疑似涉入詐領助理費等3案，遭地檢署調查中。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（11）日揭露，高金素梅的老巢被掀翻，其中勾當根本見不得光，多年...
爛醉開賓士GLA上路「撞碎」23歲女清潔員！香酥鴨老闆今遭檢方起訴
台男香酥鴨名店老闆鄭姓男子（48歲）去年12月間飲酒後，駕駛賓士GLA在安平區撞上一輛作業中的民營垃圾車，當場造成23歲陳姓女清潔員當場死亡，鄭男隨後被趕來的警方逮捕送辦，隨後遭到羈押，檢方近日偵結，依涉犯犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌幾素。