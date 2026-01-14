【有片】楊梅男精神不濟撞倒路燈 對向汽車慘遭砸中

53歲賴姓男子疑似精神不濟，開車自撞分隔島路燈。圖：讀者提供

桃園市楊梅區中山北路一段今(14)日下午13時42分許發生車禍，53歲賴姓男子疑似精神不濟，開車自撞分隔島路燈，倒塌的路燈砸到對向車道由49歲唐姓男子駕駛的自小客車，楊梅警分局獲報立即到場處理，所幸現場無人傷亡。

倒塌的路燈砸到對向車道由49歲唐姓男子駕駛的自小客車。圖：讀者提供

楊梅分局說明，賴男駕駛自小客車行經事故地點時，疑似精神不濟，導致車輛偏移撞擊分隔島路燈，路燈因而倒塌波及對向唐男駕駛之自小客，無人傷亡。

警方提到，經員警到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

