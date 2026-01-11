有片／民眾控遭無理由上銬！警曝管束過程 酒醉男嗆「你打我阿！我台大博士班榜首」全曝光
有民眾昨（10）日指出，自己遭員警壓制並強制上手銬帶返三張犁派出所。對此，警方曝光了男子辱罵員警的畫面，只見他不斷向前靠近警察，還狂嗆，「你打我啊」「我台大博士班榜首」，言語間充滿挑釁。
有民眾昨天發文稱，他在1月8日於台北信義區松壽路×松壽路30巷路口遭員警壓制並強制上手銬帶返三張犁派出所。手銬自約4時持續至5時40分才解除（約1.5小時）。
該位民眾說，過程中他手腕黑青流血、額頭出現長條狀瘀青，已完成驗傷並有照片佐證。本人已向台北市政府警察局信義分局督察室正式陳情，請求：立即保全並調閱密錄器、行車紀錄器及相關監視器影像；提供手銬/警械使用紀錄與帶返到所登載簽收資料；以書面說明上銬與帶返的具體理由及法律依據；7日內書面回覆查核結果與進度，若逾期未回覆，將向上級督察體系續行陳情並依法救濟。
該位民眾還說，他主張全程冷靜配合，未抗拒、未施暴、無逃逸或立即危險情形，但員警未告知理由、未說明法律依據亦未先行警告，即對其施以身體壓制並強制上銬，造成手腕、肩頸等疼痛與傷勢，並已取得驗傷證明。
對此，信義警分局則公布「管束過程」，畫面中可以看到，男子不斷靠近警察，還狂嗆，「你幾星啦」「你打我啊」「我台大博士班榜首」等話。警方說明，於1月8日3時50分許，在松壽路20巷口擔服守望勤務，見酒醉王姓男子與戴男、古男有糾紛，故上前欲排除糾紛。
因現場該名酒醉男子不斷向警方辱罵三字經，且以胸口向前脅迫進逼員警，警方現場認定該男子酒後脫序失控，為預防其後續有傷害之行為，遂依警職法第19條1項「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」對其實施保護管束，並依規定通報勤務指揮中心。
大陸冷氣團影響！15縣市低溫特報「恐跌破10度」 明起回溫「早晚仍偏冷」
恐有「1號颱風」生成！ 專家曝：「1月颱」侵台未曾發生過
辛柏毅失聯搜救中！藍委集氣圖「竟大佔C位」 網怒轟：妳是立委不是師姐
