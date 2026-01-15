有片／泰國再爆起重機墜落 壓車釀2死5傷影片流出

2026年1月15日，鄰近泰國首都曼谷的龍仔厝府，有起重機在高架公路施工過程中墜落，壓毀下方道路的兩輛汽車，造成至少2死5傷。路透社



泰國昨日（1/14）才發生高鐵工程起重機滑落造成至少32人喪生的重大工安事故，首都曼谷附近今日（1/15）再度發生起重機從高處墜落，壓毀兩輛汽車並造成兩人死亡、5人受傷的慘劇。

路透社報導，最新一起事故發生在鄰近曼谷的龍仔厝府（Samut Sakhon），當地警方表示，一架參與高架公路建設的起重機墜落至下方道路，壓毀兩輛汽車並造成兩人死亡。另有官員透露，該起事故還造成5人受傷。

這是泰國近期一系列因工程建設引發的最新致命事故。此前一列從曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）的火車，昨日在行經呵叻府錫基奧縣（Sikhio）時，被高架橋上高鐵工地滑落的起重機砸中，至少造成列車195名乘客中有32人喪生，66人受傷。

