有片／泰國南部11間加油站遭炸彈縱火攻擊 政府指與選舉有關

泰國南部一間加油站在1月11日凌晨的一系列炸彈縱火攻擊中，起火燃燒。翻攝X



泰國最南部三個府的11間加油站，週日（11日）凌晨遭到顯然是系統性的炸彈縱火攻擊，多間加油站陷入火海，幸好沒有造成嚴重傷亡。

由於這三個府位於泰國南部穆斯林叛軍滋擾的區域，第一時間令人懷疑是否又是分離主義團體攻擊。不過中央社引述泰國鮮新聞（Khaosod）報導，泰國總理阿努廷表示，攻擊事件與分離主義叛亂行動無關，而是和地方選舉有關。

這一系列事件發生在週日凌晨約1時，11間加油站幾乎同時傳出爆炸，就在泰國當地的地方選舉前夕。警方指出，帶著長槍、騎摩托車的歹徒，把約5公斤重的爆裂物裝置放置在這些加油站，然後引爆。

廣告 廣告

幸好這些屬於泰國國家石油公司（PTT）的加油站，在攻擊發生前的晚間10時已經打烊。一些加油站附設的便利商店當時仍有值班人員，攻擊者持槍把他們趕出商店，再進行爆炸縱火攻擊。

《泰國詢問報》（Thai Enquirer）報導，陶公府（Narathiwat）受創最重，有6間加油站遭到攻擊，一名接到報案趕往現場的警察被爆炸的破片劃傷，其他並無傷亡。耶拉府（Yala）有3間加油站遭襲，北大年府（Pattani）有2間加油站遇襲。

陶公府、北大年府與耶拉府並稱為泰南三府，就在馬來西亞邊境，長期局勢不安，經常有暴力恐怖攻擊。泰國當局在週日爆炸案發生後，宣布在陶公府進行戒嚴與宵禁，並且加強與馬來西亞邊境的檢查。

泰國即將在2月8日舉行國會大選，目前的看守政府總理阿努廷希望領導泰自豪黨獲得民意授權。去年8月，時任的泰國總理貝東塔在泰柬邊境衝突中爆發的醜聞中下台，政局陷入不穩定狀況。阿努廷已是貝東塔之後的第三個總理。

更多太報報導

回家了！泰國釋放18名柬埔寨戰俘 邊境衝突暫畫句點

才剛簽停火協議 泰國指控250架柬埔寨無人機侵入領空違反協議

中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認施工設計缺陷