【有片】泰國又傳工地起重機倒塌意外 至少已釀2死5傷

泰國15日再度傳出建築工地起重機倒塌的意外，至少造成2死5傷。（美聯社）



繼14日高鐵工地發生起重機倒塌意外，擊中正在行駛的客運列車，造成32名乘客喪生、66人受傷的慘劇之後，15日泰國另一處工地再度發生相同的意外，起重機傾倒後砸向一旁的公路，目前已知至少造成2人死亡、5人受傷。

路透報導指出，泰國境內工程連續2日發生重大工安事故，位於曼谷西南郊龍仔厝府（Samut Sakhon）、緊鄰公路的工地15日也發生起重機傾倒的意外，根據泰國警方說法，該處正在進行高架道路的建設工程，起重機卻突然墜落在公路上，汽車駕駛躲避不及，至少造成2人死亡，另有5人受傷。

廣告 廣告

報導表示，這是繼14日在泰國東部呵叻府（Nakhon Ratchasima）的高鐵建築工地，發生起重機坍塌意外、造成32死66傷的慘劇後，再度出現嚴重工安事件。

根據泰國政府去年公布的進度，該條跨國高鐵計畫在2030年全線通車，貫通泰國、寮國與中國雲南省省會昆明，其中泰國境內的路段是由和寮國接壤的廊開府延伸至呵叻府，且目前曼谷至呵叻府之間的路段施工已完成超過三分之一。

報導指出，發生起重機坍塌事故的高鐵施工路段，是由義大利與泰國合資的「義大利-泰國公共發展公司」（Italian-Thai Development Public Company Limited, ITD）承造，該公司正好也是去年緬甸規模8.8強震之後倒塌、造成89人喪生的曼谷審計大樓合資承造商之一，總裁普利姆猜（Premchai Karnasuta）則在去年8月時，與其他22人一同遭到泰國檢方以怠忽職守，與違反建築法規的罪名起訴。

針對貫通中、寮、泰3國高鐵施工發生嚴重事故，中國外交部發言人毛寧傳達了北京高度關注的態度，強調重視該計畫發展，以及人員安全的立場。

更多上報報導

【更新】行駛列車遭重機具砸毀「車廂被切成兩截」 泰國鐵路乘客至少28死64傷

美泰同盟淪「壁紙」？專家警告台海戰爭爆發 美國行動將因泰國受限

泰柬中外長雲南會晤 專家：中國「亞洲方式」調停對上美式貿易施壓