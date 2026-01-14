有片！泰起重機從天降砸火車22死！幾乎切半車廂 乘客多為通勤學生

編譯張渝萍／綜合報導

泰國14日發生一起重大工程事故！位於曼谷東北部的呵叻府一處鐵路上的火車遭上方施工滑落的起重機砸到，造成22死。據報導，發生意外的工程為中國泰國合作的「泰中高鐵」施工案。

泰國發生重大工程意外，呵叻府一處施工地的起重機滑落，直接砸中火車造成至少22死。（圖／翻攝自X平台 @ThaiEnquirer）

起重機掉落砸中火車 釀22死80傷

綜合《衛報》與泰媒Thaiger報導，從現場畫面可看到，泰國官員表示，14日一列客運列車遭起重機倒塌砸中並出軌，造成至少22人死亡、80人受傷。

法新社（AFP）核實的現場畫面顯示，起重機斷裂的結構橫躺在巨大的混凝土立柱上方，下方列車殘骸仍冒出濃煙。救援人員正設法將乘客從傾斜的車廂中救出。

列車上乘客多為學生及當地居民，從巴沖縣（Pak Chong）前往其他地區上班或上學。（圖／翻攝自X平台 @ThaiEnquirer）

目擊者：幾乎把車廂切兩半

54歲的當地居民英特帕尼亞（Mitr Intrpanya）事發時就在現場，「大約上午9點，我聽到一聲巨響，像是有東西從上方滑落，接著傳來兩次爆炸聲。」

英特帕尼亞說：「我去查看時，發現起重機壓在一列有三節車廂的載客列車上。起重機的金屬部件似乎擊中了第二節車廂的中段，幾乎把它切成兩半。」

當地警察局長欽納翁（Thatchapon Chinnawong）表示，已確認22人死亡，另有80人受傷。他說：「我們正要求醫院通報有多少人傷勢危急。」

出事工程為泰中合作高鐵 屬一帶一路計畫

報導指，發生事故的工地屬於一項由中國支持、總額54億美元的高鐵「曼谷—廊開」高速鐵路計畫，屬於一帶一路基礎設施倡議一部分，目標是在2028年前，經由寮國把曼谷與中國昆明連接起來。

當地媒體播出的即時畫面顯示，救援人員迅速趕赴現場，一列色彩鮮豔的列車側翻在地，殘骸中不斷冒出濃煙。

官員表示，由於現場出現「化學物質洩漏」，當局已暫停救援行動。

當地媒體播出的即時畫面顯示，救援人員迅速趕赴現場，一列色彩鮮豔的列車側翻在地，殘骸中不斷冒出濃煙。（圖／翻攝自X平台 @ThaiEnquirer）

呵叻府一處施工地的起重機滑落，該工地為泰中高鐵計畫一部分。（圖／翻攝自X平台 @ThaiEnquirer）

乘客多為通勤學生與居民

該部門指出，事發列車原本是從曼谷開往烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）。交通部長拉差吉巴甘（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，車上共有195人。當局正在確認死者身分。他並下令相關單位調查事故原因。

Thaiger引述媒體《Matichon》指出，列車上乘客多為學生及當地居民，從巴沖縣（Pak Chong）前往其他地區上班或上學。

部分網友聲稱，涉事承包商為義大利—泰國發展公司（Italian-Thai Development），該公司過去曾被指與曼谷洽圖洽（Chatuchak）地區的一起建築倒塌事件有關。

不過，相關說法尚未獲任何政府機構證實，該公司也尚未就此指控發表正式聲明。

