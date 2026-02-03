【有片】洛馬證實「軍團莢艙」獲美政府採購合約 台灣F-16戰機搶先全球掛載

美國軍工集團洛馬指出，台灣將成為全球首個獲得新構型IRST21莢艙的盟友，進一步提升F-16戰機的空戰能力，圖為我國F-16V戰機進行潛力掛載飛行任務的畫面。（資料照片／陳愷巨攝）



美國軍工巨擘洛克希德馬丁（簡稱洛馬）集團，2日證實已獲得美國政府透過對外軍售體系，採購該集團研製的IRST21「軍團莢艙」合約，總值3.285億美元（約103.77億元新台幣），且台灣將成為全球首個獲得該系統的盟友，使F-16戰機偵測以及追蹤目標的能力更上一層樓。

洛馬證實已獲得美政府合約 展開IRST21莢艙生產

軍事新聞網站Defence Industry Europe報導，IRST21電戰莢艙，是洛馬（Lockheed Martin）集團新一代的紅外線搜索及追蹤系統（Infrared Search and and Track System, IRST），利用長波紅外線（LWIR）感測技術，進行遠距離目標的被動偵測與追蹤任務，其中，嵌入式「軍團莢艙」（Legion-Embedded System, Legion ES）是專為F-16系列戰機所設計，透過偵蒐與追蹤能力的強化，提升其空戰能力。

落馬證實已獲得美國政府採購合約，展開台灣採購的IRST21莢艙生產作業。（取自洛馬網站）

台灣F-16戰機率全球之先 成為首個接裝新式「軍團莢艙」盟友

洛馬集團在新聞稿之中，證實台灣將成為首個獲得該構型電戰莢艙的盟友，集團IRST21研發計畫總監斯坦格（Cristin Stengel）強調，「這項購案是研發計畫重要的里程碑，台灣成為首個接收Legion-ES IRST21構型莢艙的國際夥伴」，該系統可向F-16戰機提供高度精確的偵測能力，使飛官在面對威脅時，能夠擁有更加充裕的反應時間進行判斷與決策，從而提升美國與盟邦空中戰鬥單位的戰場生存能力，。

報導指出，嵌入式「軍團莢艙」是基於現有的標準構型系統，進行微型化設計，大幅縮小該系統的體積，使其能夠在不須大幅更動設計的情形下，完成與F-16戰機現有載台的整合。

在此之前，美國五角大廈曾在去年12月31日，證實洛馬集團獲得對外軍售（FMS）合約，其目的在向台灣提供空軍「緊急作戰需求」，且在合約簽訂的同時，就已核定動支1.573億美元的資金，五角大廈強調「該合約規定採購和交付55個紅外線搜索追蹤系統（nfrared Search and Track，IRST）軍團強化感測莢艙、處理器、莢艙容器以及處理器」，相關生產作業將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計全案可在2031年6月之前完成。

