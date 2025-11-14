有片／海裡也有熊！青森漁夫遇到「熊游泳」 急call獵人圍捕

青森縣漁夫遇到「熊游泳」。（翻攝野辺地町漁協）

日本熊害嚴重，尤其是東北地區。日本青森縣野邊地町陸奧灣附近，今（14日）上午有漁民捕魚時看見一頭熊在「游泳」，趕緊通報地方漁業協會，最後獵人全副武裝前往海上，將這頭熊射殺。

根據《NHK》報導，1名漁夫在陸奧灣沿岸捕魚，當地時間今上午9時30分許看見1頭活生生的熊在水中「游泳」，趕緊拿起電話打給地方漁業協會。

不只山上有熊！ 這頭熊在海中游泳

當地獵友會接獲通知後，獵人全副武裝搭漁船前往「熊游泳」的出沒點，其位置距離岸邊達數百公尺遠，獵人最終用槍枝將其射殺。

廣告 廣告

這頭在海中游泳的熊是一頭公熊，體長約1.5公尺、體重140公斤；野邊地町漁業協會的副組合長也對於熊是在「海上」感到震驚。

據野邊地町統計，今年4月起至今已有39起目擊熊事件，較往年多出8倍之多，當局也提醒居民要留意。

更多鏡週刊報導

他外出拍攝北極熊「沒看到第2隻埋伏」！ 慘遭雙熊夾擊撕咬身亡

小黑熊餓壞了！闖工寮翻窗偷雞吃 林保署成功捕獲揭後續處置

冬眠失敗！北海道熊「闖屋活吞剛出生嬰」駭人案件曝光 母無力目睹全家慘死成唯一倖存者