【有片】深夜恍神釀禍！特斯拉國1南崁路段猛撞護欄 車頭全毀

（中央社記者侯姿瑩華盛頓2025年11月15日專電）美國總統川普簽署行政命令，降低牛肉、咖啡等農產品的進口關稅，試圖平抑民眾生活成本壓力。不過，CNN報導，儘管可能會看到部分商品價格下降，但不足以讓生活在短期內變得更負擔得起，美國咖啡價格也可能回不去了。川普（Donald Trump）昨天簽署這項行政命令，牛肉、番茄、咖啡、香蕉等產品獲得豁免「對等關稅」。新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項命令並未讓這些商品完全免除關稅，例如來自墨西哥的番茄仍將被課以17%的關稅；墨西哥是美國的蕃茄主要供應國。不過，經濟學家預期，香蕉價格有可能降回今年稍早的價位。至於咖啡的部分，據報導，美國最大的咖啡供應國巴西自8月以來一直面臨高達50%的對等關稅；消費者物價指數資料顯示，美國消費者9月為咖啡支付的價格比前一年高出近20%。但儘管關稅降低，美國咖啡價格也很可能不會大幅下降，「因為美國人太愛咖啡了」。CNN報導分析，根據美國國家咖啡協會（NationalCoffee Association）資料，即使價格上漲，咖啡消費量仍保持穩定，因為人們覺得咖啡既是必需品，也是

中央社財經 ・ 23 小時前