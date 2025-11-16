【有片】深夜恍神釀禍！特斯拉國1南崁路段猛撞護欄 車頭全毀
桃園市昨(15)日晚間23時17分許，27歲邱姓男子駕駛小客車行經國道1號北向49公里南崁路段，疑似開車恍神分心駕駛，在變換車道時，不慎擦撞到內側護欄，導致車輛失控停於北向南崁出口匝道內，邱姓駕駛頭部擦挫傷，所幸無生命危險，送往林口長庚醫院就醫，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方說明，晚間接獲通報，國1北向49公里南崁路段有1部車自撞事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後立即協助現場傷者送醫送林口長庚醫院就醫。邱姓駕駛酒測值為零，事故現場於0時4分排除。
國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及，以確保行車安全。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
瑞士投資6.2兆 換關稅稅率降至15%
美國和瑞士14日宣布達成貿易協議框架，美方同意將瑞士輸美產品關稅從39%降至15%。聯合新聞網 ・ 1 天前
關稅明朗 成衣4強明年擴廠鎖定印尼、孟加拉、約旦
（中央社記者曾仁凱台北16日電）美國對等關稅稅率大致明朗，國際品牌客戶啟動全球產區調整，包括儒鴻、聚陽、廣越、振大環球等台灣上市成衣廠配合產能調度，2026年擴廠計畫陸續出爐，重點放在印尼、孟加拉和約旦。中央社 ・ 23 小時前
恍神？特斯拉國道「左右偏移」 撞分隔島悚衝護欄
國道1號桃園北上到林口路段，昨(15)日晚上10點多發生一起特斯拉自撞車禍，當時這輛車從內線車道往右開後又左右偏移，先撞上分隔島，最後再暴衝撞上出口旁的護欄才停下，警方初步研判這起車禍，駕駛疑似恍神分...華視 ・ 20 小時前
疑疲勞駕駛 特斯拉國一桃園南崁段失控撞護欄衝入匝道
一輛特斯拉轎車昨天（15日）深夜疑因駕駛恍神行經國道一號北向49公里桃園南崁路段時擦撞到內側護欄，導致車輛失控衝向南崁出口匝道內，邱姓駕駛頭部受傷，經桃園市消防局救護車送醫幸無大礙，肇事原因由警方調查中。國道警察表示，國道警察第一大隊勤務指揮中心於昨天深夜11點17分許接獲通報，指國道一號北向49公自由時報 ・ 19 小時前
台股14日重跌506點短線轉空 聚焦本週輝達財報
（中央社記者曾仁凱台北16日電）受美股重挫拖累，上週五台股重跌506.06點，終場集中市場指數收在27397.50點，週跌253.91點或0.92%，週線連2黑。法人認為，上週長黑棒打破台股高檔整理僵局，短線轉空；但AI發展仍為長線趨勢，現在是進入調整期，建議投資人以長線角度布局，短線先聚焦19日輝達（NVIDIA）公布財報。中央社 ・ 22 小時前
澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅
（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲今天對美國總統川普撤回對牛肉施加的關稅表示歡迎，同時敦促美國取消對澳洲商品的所有關稅。中央社 ・ 21 小時前
川普移除部分關稅 巴西咖啡牛肉熱帶水果仍課40%
（中央社里約熱內盧15日綜合外電報導）巴西副總統奧克明今天表示，儘管美國總統川普決定取消部分進口關稅，巴西出口至美國的咖啡、牛肉和熱帶水果等主要農產品仍將面臨40%關稅。中央社 ・ 1 天前
川普調降農產品進口關稅 CNN：咖啡價格恐回不去了
（中央社記者侯姿瑩華盛頓2025年11月15日專電）美國總統川普簽署行政命令，降低牛肉、咖啡等農產品的進口關稅，試圖平抑民眾生活成本壓力。不過，CNN報導，儘管可能會看到部分商品價格下降，但不足以讓生活在短期內變得更負擔得起，美國咖啡價格也可能回不去了。川普（Donald Trump）昨天簽署這項行政命令，牛肉、番茄、咖啡、香蕉等產品獲得豁免「對等關稅」。新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項命令並未讓這些商品完全免除關稅，例如來自墨西哥的番茄仍將被課以17%的關稅；墨西哥是美國的蕃茄主要供應國。不過，經濟學家預期，香蕉價格有可能降回今年稍早的價位。至於咖啡的部分，據報導，美國最大的咖啡供應國巴西自8月以來一直面臨高達50%的對等關稅；消費者物價指數資料顯示，美國消費者9月為咖啡支付的價格比前一年高出近20%。但儘管關稅降低，美國咖啡價格也很可能不會大幅下降，「因為美國人太愛咖啡了」。CNN報導分析，根據美國國家咖啡協會（NationalCoffee Association）資料，即使價格上漲，咖啡消費量仍保持穩定，因為人們覺得咖啡既是必需品，也是中央社財經 ・ 23 小時前
美國關稅衝擊 日本Q3出口衰退 經濟估6季來首見萎縮
日本預定17日（周一）公布第三季國內生產毛額（GDP），路透調查顯示，日本經濟可能出現6個季度來首見萎縮，歸咎於美國總統川普的關稅政策衝擊出口。而21日出爐的日本10月核心通膨數據，預料連兩個月升溫。中時財經即時 ・ 1 天前
《各報要聞》美股漲跌互見 寄望輝達財報
【時報-台北電】投資人對聯準會（Fed）12月降息的預期減弱，觀望19日盤後登場的輝達財報，美股14日漲跌互見結束震盪的一周。那指拜科技股回神之賜，終止連三黑，台積電ADR回彈近1％。展望本周除聚焦輝達業績，經濟數據也隨美國政府關門落幕恢復發布，包括9月非農就業報告。 美股14日早盤仍籠罩賣壓，三大指數下殺逾1％，道瓊指數與標普指數終場收黑，惟那斯達克指數在輝達、微軟等科技股反彈1％的拉抬下收高。 Fed放慢降息步調與AI類股估值過高的疑慮，令市場投資人不安，美股在過去一周波動劇烈。Fed官員顧慮通膨相繼放鷹，市場對Fed下月降息的期待減退，FedWatch工具15日顯示，12月降息1碼機率跌破5成。14日道瓊指數收跌309.74點或0.65％，報47,147.48點；標普指數幾近平盤收跌0.05％，以6,734.11點作收；那斯達克指數收盤漲0.13％，收在22,900.589點；費城半導體指數收跌0.11％，報6,811.2點。台積電ADR漲0.93％，收在284.82美元。 周線部分，道指與標指分別周漲0.3％、0.1％；那指受科技股拋售潮拖累，全周跌0.5％。 華爾街聚焦輝達1時報資訊 ・ 23 小時前
對等關稅退讓 川普調降牛肉、咖啡關稅
美國總統川普十四日透過大幅調整對等關稅，一舉調降對外國牛肉、香蕉、番茄及咖啡等輸美農產品與食品徵收的關稅，以減輕美國民眾...聯合新聞網 ・ 1 天前
打造亞洲那斯達克！創新板11/17起開放當沖 更多鬆綁拚年底前到位
為打造台灣成為「亞洲那斯達克」，證交所啟動「亞洲創新籌資平台」新一波制度精進措施。繼取消創新板合格投資人制度後，鉅亨網 ・ 21 小時前
美韓半導體關稅未定「要等台灣談完」！李在明會見7大商界領袖曝進度
據南韓媒體今天（11/16）報導，南韓總統李在明今天與7大商界領袖會談，包括三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣等重量級人物，會談主要討論韓美協議完成的後續工作，在半導體關稅率的部分，可能需要等待美國與台灣的關稅談判結束，才能確定具體條件。太報 ・ 21 小時前
瑞士祭2千億美元投資、贈金條 美宣布關稅降至15%
美國與瑞士日前達成的新貿易架構協議，美國對瑞士產品課徵的進口稅，從原本的39%大砍至15%。歐美媒體指出，其中的關鍵，除了未來3年2000億美元的直接對美投資之外，瑞士精品業鉅子連袂前往白宮拜會川普，贈送的金條、金錶，也有一定的影響力。公視新聞網 ・ 12 小時前
CSP巨頭全面導入！輝達Dynamo平台推動多節點AI推論效能革命
【記者呂承哲／台北報導】大型語言模型（LLM）與混合專家模型（MoE）持續擴張，單一 GPU 已難以支撐龐大推論需求，企業必須改採多節點架構提升速度與承載量。輝達（NVIDIA）推出 Dynamo 平台，將多節點推論能力帶入實際生產環境，讓企業能在既有雲端架構中取得基準測試等級效能，成為擴大 AI 服務的新動能。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前
《國際經濟》承諾投資 美對瑞士關稅降至15％
【時報-台北電】美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率，從39％砍至15％，交換瑞士承諾將在2028年底前在美國投資2,000億美元。白宮聲明表示，美國、瑞士與列支敦斯登，致力要在明年第一季前完成談判、敲定貿易協議細節。 白宮聲明還指出，在瑞士承諾對美投資的2,000億美元中，至少有670億美元將在2026年到位。據路透報導，這筆2,000億美元投資金額，將包含先前瑞士企業對美國的投資承諾，例如製藥大廠羅氏宣布斥資500億美元，在美國進行製造及研發活動；諾華計劃未來五年對美進行230億美元投資，以及工程集團ABB和鐵路設備製造商施泰德，承諾擴大在美投資等。除了藥品外，白宮提到，瑞士在美投資的產業還將擴及醫療器材、航太和黃金製造業。 此外，美總統川普當天簽署行政令，取消兩百多種食品關稅，包括牛肉、咖啡、堅果與多種香料等。此舉也被視為川普任期以來，最明顯的政策轉彎，反映民眾不滿生活成本壓力日增，迫使該政府須調整政策。 川普過去一直堅稱，他所徵收的進口關稅並沒有加劇通膨，是由「外國公司支付」，如今新的豁免措施凸顯川普立場出現逆轉。民主黨聲稱這項政策大倒車，時報資訊 ・ 17 小時前
《台北股市》記憶體、玻纖布獲外資寵 台股震盪下本週關鍵看輝達財報
【時報-台北電】台股短線高檔劇烈震盪，外資近期大舉倒貨，至目前外資已連11日賣超2406億元，目前市場正等待輝達將於19日公布的最新財報，觀察上週外資買超前十名個股，主要以記憶體、玻纖布、塑化股族群為主，依序為力積電(6770)9萬張、三商壽(2867)6.9萬張、南亞(1303)6.7萬張、台塑(1301)6.1萬張、台化(1326)5.8萬張、富喬(1815)5.4萬張、台玻(1802)5.1萬張、旺宏(2337)4.35萬張、凱基金(2883)4.31萬張、南茂(8150)4萬張。 記憶體、PCB相關(包含玻纖布等)族群獲資金簇擁，記憶體先前受到漲價效應，相關個股強勢反應，力積電上週搶下外資買超前十大第一，但近日利空頻傳，其中包括現貨價漲幅收斂、日本記憶體大漲鎧俠財報未如預期等，族群股價見回檔，不過多數個股今年來已漲超過翻倍，呈現「漲多就是最大利空」一說；玻纖布有缺貨題材，加上日本玻纖布廠日東紡高階T-Glass產品訂單暴增，帶動需求及價格上漲，族群持續受惠，南亞、富喬、台玻等有望雨露均霑。 分析師指出，台股創高後，法人逢高獲利了結，不過集團作帳行情陸續發動，台股走勢維持震盪走升時報資訊 ・ 18 小時前
川普「關稅威脅」施壓泰國停火 得意：阻止一場戰爭
泰國與柬埔寨本月爆發今年以來第三次邊境衝突，和平協議搖搖欲墜。美國總統川普上週表示「情況應該會沒事」，媒體指出川普在空軍一號上對記者說，曾在與東南亞領導人的通話中，使用「關稅威脅」阻止了一場戰爭。泰國外交部昨指美國貿易代表署來函，宣布暫停與泰國關稅談判，但「一旦泰國重申履行停火承諾，談判即可重啟」。太報 ・ 12 小時前
超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導昨（15）日晚間23時，國道1號北向49公里南崁路段，一輛小客車在超車後變換車道，駕駛疑似因恍神或分心，先撞內側護欄，再失控衝向外側交流道護欄，最終停於南崁出口匝道。27歲邱姓駕駛頭部擦挫傷，送林口長庚醫院救治，酒測值為零，排除酒駕。警方初步研判，事故原因疑似是駕駛恍神或分心。民視 ・ 20 小時前
情勢不確定性仍籠罩 市場貨櫃海運運價走跌
根據英國航運相關網站引述，德魯里（Drewry）世界貨櫃運價指數上週下跌五％，至每四十呎標準貨櫃一千八百五十九美元，為連續四週上漲後首度回落，主因節慶後需求走弱，加上紅海航線仍存有高度不確定性。Drewry指出，跨太平洋航線跌幅最為明顯。上海至紐約運價大跌十五％，至三千二百五十四美元；上海至洛杉磯則下跌十二％，至二千三百二十八美元。航運分析師指出，之前短暫上漲主要受普遍調漲運價（GRI）推動，但因零售商節慶商品進口已告一段落，使漲勢難以為繼。德魯里預測，因需求疲弱使航商難以維持，本週運價可能「小幅下滑或持平」。至於亞洲︱歐洲航線相對較具韌性，上海至義大利熱那亞運價上漲四％，至二千一百九十三美元；上海至鹿特丹則上升三％，至二千零二十八美元。航商為迎接年度合約談判，自十一月十 ...台灣新生報 ・ 14 小時前