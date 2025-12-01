有片／港警含淚哽咽：遺體殘缺、燒成灰燼 盼「讓他們找回一個名字」

2025年12月1日，香港警方召開記者會交代宏福苑搜索進度，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢發言時哽咽。路透社



有片／港警哽咽語塞：遺體殘缺、燒成灰燼 「希望讓他們找回名字」

香港警方今天（12/1）召開記者會，將宏福苑大火的死亡人數新增至151人。警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻在提到罹難者遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼時都難過哽咽，林敏嫻說警方仍盡力盼找到足以辨識身分的關鍵：「令他們找回一個名字，能讓家人做最後的道別」。

記者會上警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢表示，「有的遺體變成灰燼，所以我們不排除最後不能夠將所有失聯人士帶出來」，說話時語帶哽咽，明顯強壓情緒。語畢她已難忍情緒，說了「Sorry」退場，此時警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻還拍拍她的肩膀安慰。

2025年12月1日，香港警方召開記者會交代宏福苑搜索進度，警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻發言時都哽咽語塞。路透社

只不過接下來林敏嫻發言，同樣情緒失控，她表示現場環境非常、非常惡劣，滿目瘡痍，「部分遺體殘缺不全，甚至燒成灰燼」，「希望盡量可以找到遺體或辨識到其物品，令他們找回一個名字，能讓家人做最後的道別」，明顯激動哽咽。

警方表示，現場尋獲遺體未必完整，會製作相簿方便親友辨認，目前已辨認出104具遺體身分。

2025年12月1日，香港警方召開記者會交代宏福苑搜索進度，警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻（右）、警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢發言時都哽咽語塞。路透社

