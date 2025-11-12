有片／湯姆費爾頓睽違14年百老匯重演「跩哥馬份」！ 一登台觀眾尖叫掌聲30秒全場沸騰

湯姆費爾頓在舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》首度登台，一出場就令全場觀眾沸騰。（翻攝cursedchildus IG）

38歲英國男星湯姆費爾頓（Tom Felton）因在《哈利波特》系列電影中飾演「跩哥馬份」一角聲名大噪。睽違14年，他再度回歸經典角色，在百老匯舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）中飾演成年後的馬份。他昨（11日）晚在紐約Lyric Theatre劇院完成個人首場演出，登場瞬間全場觀眾沸騰，尖叫與掌聲持續約30秒，成為當晚最震撼的「魔法時刻」。

重返魔法世界喊出「波特！」 哈利波特迷哭喊：他回來了

舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》劇情設定在《哈利波特：死神的聖物》電影結束19年後，聚焦哈利、妙麗與跩哥成為父母後的家庭生活。今年6月，官方宣布費爾頓重新扮演馬份，勾起粉絲滿滿回憶殺，這也是《哈利波特》系列電影原班演員首次加入舞台劇版本。昨天舞台劇開演，更是造成轟動。

根據《BroadwayWorld》報導，費爾頓在第一幕中段登場，戴著金色假髮，開口喊出經典台詞：「波特！」（POTTAH!）。全場觀眾瞬間陷入瘋狂，尖叫聲一波接一波，掌聲持續近30秒。由於歡呼太久，他一度說不出接下來的台詞，微笑等待聲浪平息後，才對著「哈利」開口說道：「我有件事想請你幫忙。」

《哈利波特：被詛咒的孩子》在官方IG分享費爾頓登場的片段，大批粉絲感動留言：「他回來了」「這才是真正的魔法」「史萊哲林永遠不滅」「他一定忍不住想哭，我要再去看一次」「他努力忍著不被愛淹沒」「我也哭了，天啊」「他那個皺眉要觀眾安靜下來的表情，就是跩哥呀」「當整個劇院只因你出場就起立鼓掌時，你就知道自己做得多棒」。

演出結束，費爾頓在謝幕時，向觀眾深深一鞠躬，全場再次爆發掌聲，持續不絕。

湯姆費爾頓（右）飾演長大後的馬份，與哈利波特演員John Skelley（左）對戲。（翻攝 Harry Potter and the Cursed Child YouTube頻道）

湯姆費爾頓一登場，全場觀眾沸騰。（翻攝cursedchildus IG）

好友雷德克里夫給建議 演出太夯加演到明年5月

事實上，費爾頓在舞台劇首演前接受《People》雜誌訪問，透露排練時第一次戴上馬份的金色假髮，眼淚就直接掉下來，像是時光倒流。他笑說：「我以為自己準備好了，但當我抱著飾演我兒子Scorpius的演員時，差點破功。

費爾頓也透露，好友「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）在私下給了他許多舞台建議，「我的老同學波特演過很多場百老匯舞台劇，他牽著我的手，幫我克服所有不熟悉的地方。」他也期待看到老朋友到場看戲，笑說：「如果看到艾瑪華森（Emma Watson）在台下微笑，我可能會直接笑場」。

費爾頓回歸演馬份造成轟動，原本規劃19週的限定演出，因票務系統在開賣當日癱瘓，官方緊急宣布延長至2026年5月10日。開演前一週，費爾頓更親自登上帝國大廈參加點燈儀式，大廈外牆先後亮起葛來分多紅、赫夫帕夫黃、雷文克勞藍、史萊哲林綠，最後定格在綠色，象徵馬份回歸。現場粉絲高喊「跩哥！」場面感人。

