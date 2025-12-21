有片／澳洲雪梨哀悼邦迪海灘恐怖攻擊 總理艾班尼斯遭到大量噓聲

澳洲總理艾班尼斯12月21日到雪梨邦迪海灘參加對12月14日恐怖攻擊罹難者的追悼會。路透社



澳洲雪梨邦迪海灘週日（21日）舉行追悼會，紀念一週前遭到兩名恐怖分子槍手攻擊猶太聚會、殺害的15名罹難者。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出席，遭到現場大量的噓聲，可能是不滿他對反猶太仇恨言論長期以來缺乏監管的行為。

艾班尼斯與夫人，以及其他數萬名追悼者，週日在大規模警力戒備之下參加這場追悼會。當地時間週日傍晚18時47分，也就是一週前攻擊發生的開始時間，澳洲全國默哀一分鐘，政府機關降半旗，民眾點起蠟燭追悼。

路透社報導，在艾班尼斯抵達追悼會的時候，以及大會提到他的名字的時候，現場都響起響亮的噓聲。艾班尼斯戴著猶太小帽，站在追悼會的前排。艾班尼斯原本就沒有安排在追悼會中致詞。

批評者認為艾班尼斯的中間偏左政府，在2023年10月哈瑪斯進行恐怖攻擊，點燃加薩戰爭後，並未認真對待澳洲各種示威與言論中充斥的反猶太主義。

澳洲總理艾班尼斯12月21日戴著猶太人的傳統小帽，在雪梨參加邦迪海灘恐怖攻擊案的追悼會。路透社

艾班尼斯政府則強調，他們這兩年多來都持續譴責反猶太主義，並且立法使仇恨言論必須背負刑責。澳洲政府今年稍早也指控伊朗政府鼓動兩起反猶太縱火行為，驅逐伊朗駐澳洲大使。

相較之下，雪梨所處的新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns），在週日的追悼會中獲得歡呼。柯民思表示，這起攻擊事件是刻意要分化、威脅澳洲人、雪梨人與邦迪海灘社區，「我們必須把邦迪海灘奪回來。」

12月14日發生的這起恐怖攻擊案，是由印度裔的沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）父子檔行兇。其中，50歲的沙吉德當場遭到警察擊斃，24歲的兒子納維德一度昏迷命危，週二（16日）已經醒來，遭警方控以包括謀殺、恐怖行為在內的59項罪名。

