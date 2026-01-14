【有片】為李在明圓夢！高市早苗驚喜安排「打鼓外交」 日韓領袖同奏BTS歌曲

2026年1月13日，日本首相高市早苗與到訪的南韓總統李在明在峰會後一起打鼓，上演令人驚奇的「打鼓外交」。取自日本首相官邸X帳號



南韓總統李在明週二（1/13）訪問日本，日相高市早苗為他驚喜圓夢，兩人在會談後一起打鼓。李在明今天（1/14）發文表示，表演打鼓是他多年夢想，感謝高市首相的細心安排。

李在明週二（1/13）訪問日本奈良，與高市早苗舉行峰會。日本時事通訊社引述知情人士透露，高市首相提出令人意外的想法：兩位領袖在會談結束後一起打鼓。兩人一起表演了南韓防彈少年團（BTS）的《Dynamite》、以及Netflix爆紅動畫《Kpop獵魔女團》插曲《Golden》，上演「打鼓外交」。

高市早苗與李在明在峰會後一起打鼓。取自日本首相官邸X帳號

報導稱，李在明去年與高市舉行峰會，曾提到「打鼓是夢想」，因此高市特別安排款待。高市自國中時就開始打鼓，熱愛重金屬搖滾樂，大學時期還與朋友組成搖滾樂團。

日本首相官邸與李在明的官方社群帳號週三（1/14）都發布了兩人合奏的影片。影片中，李在明笑說：「要搭配節奏真不容易呢。」高市則大讚：「你做到了，很厲害。」

李在明也在貼文中說，一開始雖然有些生疏，但隨著敲打的節奏，聲音漸漸融合成一體。他也強調，打鼓演奏是他「長久以來的夢想」，感謝高市的周到安排，讓他能夠「藉音樂分享真摯心意，度過特別的時光」。

李在明寫道：「就像我們尊重彼此差異、慢慢調整節奏一樣，期待韓日兩國深化合作，一步步更加靠近。」

結束演奏後，高市早苗與李在明互相鼓掌。取自日本首相官邸X帳號

