【有片】烏克蘭軍工廠成功測試低價防空飛彈 可望解決昂貴愛國者系統短缺

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烏克蘭軍工企業Fire Point推出「弗雷亞」防空系統，並且在上週成功進行FP-7.x攔截彈的首次飛行測試，可望從8月起量產。（截自Fire Point公司影片）



俄烏戰爭爆發迄今，除了雙方地面戰力在前線相持不下，不斷造成傷亡的飛彈與無人機威脅，也成為各方主要攻擊手段，讓防空能力的重要性與日俱增。然而，由於美國為主的西方陣營，向基輔提供的「愛國者」系統成本過於高昂，且供應始終跟不上消耗的速度，因此烏克蘭軍工企業近期研發了新型的地對空系統，且具有成本低廉可大規模生產的特性，未來可望填補愛國者戰力的不足。

西方軍援補充速度遠不及消耗 愛國者系統成本過高成為軟肋

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金融時報（FT）指出，自從開戰以來，烏克蘭防空能力的不足，始終是在面對俄方大規模攻勢時明顯的短板，且西方防空系統援助的速度，也遠遠趕不上基輔消耗的節奏，因此在無人機與飛彈成為主要攻擊手段的發展之下，烏克蘭軍民所面臨的威脅也越來越嚴峻。

就在上週，俄國對烏克蘭多地發動空襲，至少造成22人死亡，因此烏克蘭本土軍工企業Fire Point積極投入防空能力的研發，並且在上週完成了旗下FP-7.x防空飛彈的首次飛行測試，公司共同創辦人，同時也是首席設計師的史提里爾曼（Denys Shtilierman）表示該場測試「非常成功」。

烏克蘭軍工企業研發低成本「弗雷亞」系統 FP-7x攔截彈可望8月量產

根據Fire Point的說法，FP-7.x研發目的原本就是以低成本系統，取代包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研製的「愛國者」（Patriot）系統，以及法國與義大利聯手研發的SAMP-T等各類西方防空架構，因應俄國彈道飛彈與無人機威脅。

史提里爾曼指出，FP-7x採用紅外線導引方式，並且計畫向德國迪爾防衛公司（Diehl Defense）採購導引裝置，因此若是供應無虞，可望在今年8月開始飛彈的量產作業，並且能在2027年投入服役；不過除了飛彈本體之外，名為「弗雷亞」（Freyja）的防空系統其他組成部分，包括雷達、指管系統都仍將向歐洲軍工企業採購。

雖然Fire Point拒絕透露防空系統研發案的歐洲合作廠商，但根據歐洲與烏克蘭官員說法，該公司曾經與德國亨索德（Hensoldt）、法國達利思（Thales）等企業就雷達產品進行討論，並且與義大利李奧納多（Leonardo）公司針對追蹤與目獲雷達展開諮詢，同時和挪威康士伯（Kongsberg）集團就指管系統進行接洽。

攔截彈成本僅愛國者五分之一 初期就能累積一定庫存

報導指出，雖然洛馬集團每年可產製數百枚愛國者系統攔截彈，不過由於伊朗戰爭爆發大幅消耗美國與盟邦的防空能力，因此該公司的產能大多數都用於填補中東地區的消耗，基輔能夠獲取的數量也跟著大受影響，烏克蘭軍事專家表示，俄軍不斷對烏克蘭各地進行夜間空襲，加上愛國者二型、愛國者三型系統攔截彈的供應緩慢，已開始動搖各方對於該系統的信心。

根據史提里爾曼估算，FP-7.x攔截彈造價約為70萬美元（約2212.7萬元新台幣），美國軍方所公布的2026年預算案則揭露愛國者三型攔截彈單價為380萬美元（約1.2億元新台幣），相較之下FP-7.x成本不到愛國者的五分之一，且Fire Point能夠在8月起，每天生產3枚攔截彈，只要等紅外線導引裝置到貨，便能盡快完成裝配作業，使該系統在初期就可累積一定程度的庫存量。

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