有片／熊闖住宅民眾嚇壞急通報 日警火速調閱監視器「只是一隻大肥貓」

一個碩大的黑影從樓梯間快速跑過，讓民眾嚇得趕緊報警。（翻攝自仙台放送ニュースチャンネルYouTube）

日本近日各地熊襲頻傳，人心惶惶，日本政府除了派遣自衛隊和獵友會合作，也呼籲民眾如果看到熊可以盡快通報。4日在仙台市附近的多賀市，一處車水馬龍、還有許多民眾步行及騎單車的河岸，有民眾報警看到有黑熊出沒，「牠快速跑下樓梯」，當地警方不敢大意，即刻調閱監視器畫面，沒想到畫面曝光，竟是一隻腳步輕盈、有著毛茸茸大尾巴的黑貓。

根據《仙台放送》報導，11月4日晚上7點半左右，有民眾駕車行經多賀城市鶴谷一丁目附近，向警方通報稱「看見了像熊一樣的生物」，當地車流量很大，人來人往，警方不敢大意。

隨即調閱附近公寓監視器畫面，只見紅色的樓梯間，一個有著黑色蓬鬆毛髮的身影快速跑下樓梯，並在轉角稍作駐足，警方調查後確認，4日被目擊到的並不是熊，而是一隻超大的貓咪。

貓咪踏著輕盈的步伐，快速跑下樓梯。（翻攝自仙台放送ニュースチャンネルYouTube）

在轉角還稍微停留張望。（翻攝自仙台放送ニュースチャンネルYouTube）

另一方面，在多賀城市內，10月29日及31日也曾有人目擊到「類似熊的動物」，對此市政府目前仍在確認中。

警方則持續呼籲：「若看到疑似熊的動物，因有危險性，請務必立刻通報。」

