有片／猴子大鬧松柏嶺受天宮！搶香蕉爬石柱落跑 網笑：有在尊重神明嗎？

松柏嶺受天宮近期有猴群頻繁出沒，廟方也特別設置了告示牌提醒。（取自松柏嶺受天宮臉書）

南投名間鄉松柏嶺受天宮近期有猴群頻繁出沒，廟方也特別設置了告示牌提醒，「猴出沒小心」，沒想到，「凶手」今（21）日真的出現，只見一隻猴子竟直接闖進廟哩，叼走了供桌上的香蕉後便跑走，網友也紛紛笑翻，「請問你有在尊重神明嗎」。

松柏嶺受天宮先前才發文說，不少善信質疑，松柏嶺受天宮，設立「猴出沒注意」的中英日三語警告，卻沒見過猴子，「於是本宮緊急調派工讀生擺拍，是說，還原度真高啊」！並且Tag「不餵食、不觸摸、不挑釁、守護自然生態」。

有網友今天則發出一段影片，從畫面中可以看到，有猴子闖進廟內，還叼走了供桌上一整串香蕉後直接跑走，有不少信徒在也現場圍觀，這隻猴子還跑到石柱躲藏，逗趣的畫面全曝光。

該段影片一出後，網友紛紛笑喊，「想當年牠也是這樣大鬧天宮的」「上一個偷水果吃的，被關了500年」「可是上帝公也沒說不行吃啊」「大聖有再跟你客氣的嗎」「又開始大鬧天宮了」「天庭遇到猴子就是認慫」「趕快再請一尊齊天大聖來鎮壓」。

