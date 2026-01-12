有片／猶如六四大屠殺 伊朗實彈鎮壓可能已數千人喪生

在社群網站流傳的影片，顯示位於德黑蘭南郊的一處驗屍場，1月9日白天堆滿了裹在屍袋中的遺體，倉庫放不下一路排到外面的路。路透社



伊朗全境遭到網路斷線已經超過三天，但還是有內部影片斷續流出。最新的一系列影片顯示，位於德黑蘭南郊的一處驗屍場，屍體多到倉庫地板放不下，一路排到整條路都是。認屍「號碼牌」有250號。這些影像以及持續出現的傳言顯示，德黑蘭神權政府上週四（8日）全面斷網後，當夜執行了類似1989年的「六四」北京天安門大屠殺。持續的實彈射殺鎮壓可能已經導致數千甚至上萬人喪生。

這一批從週日（11日）開始出現在網路的片段，說明是上週五（9日）白天在位於德黑蘭南郊城鎮哈里札克（Kahrizak）的醫學鑑識中心拍攝。大量屍袋裝的遺體從室內排到室外，還不斷有遺體從卡車抬下來。前往認屍的人有人高聲嚎叫哭喊，更多人沉默不語，不斷打開屍袋檢視死者容顏，看是不是自己在找的親友。

廣告 廣告

其中一段影片還顯示，認屍的現場用電視螢幕循環撥放死者遺體的照片，讓現場群眾透過照片認屍。這些照片以056/250、055/250這樣的號次撥放，顯示播放中的遺體可能就有250具。傳播這些影片的網路訊息說，這個認屍處的數百具屍體，單單只是週四夜晚被殺的人。

網路流傳據稱是1月9日在德黑蘭南郊一處驗屍場，電視螢幕以編號輪流撥放遺體的照片，其中可看到總共有250張照片輪播。

美國《時代雜誌》報導，從德黑蘭一些醫院傳出的訊息，以及旅外伊朗人團體、專家的非正式估計，截至上週六（10日）死亡人數可能已達6000人。而這些估計是根據醫院的訊息來評估，不包括被直接送到認屍處、例如這些影片所拍攝的哈里札克醫學鑑識中心的人。因此，實際遇難人數可能已多達上萬。

《時代》報導中說，位於伊斯法罕省的一個約20萬人口城市納傑法巴德（Nafjabad），在上週四夜間就至少有35人死亡。週四晚間是這兩週大規模抗議的高峰，估計伊朗全境31省、111個人口10萬以上的城鎮都發生大規模示威，也遭到極為酷烈的實彈鎮壓。

一位要求化名為「路易斯」的抗議者週日透過星鏈（Starlink）的網路，與《時代》的記者交談。他說他人在伊朗南部的城市設拉子（Shiraz），具體描述了這幾天的抗議現場實況。雖然營運星鏈的SpaceX老闆馬斯克沒有正式發言，但是各種消息指出，SpaceX在伊朗大斷網之後，悄悄開通了伊朗全境的網路連線，免費供應。伊朗境內可能有數千具非法攜入的星鏈終端機。

這次的示威規模與鎮壓程度與先前完全不能相比

路易斯說，伊朗前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）號召週四當晚8時開始全國大規模示威，而示威群眾也如期湧現。他說：「這和以前有過的示威抗議100%不一樣。」週四當晚除了湧現的人潮更多，示威者的組織與抵抗決心也更堅決，結果就是鎮壓者的攻擊更加兇暴。

路易斯表示，週四當晚海量的群眾在設拉子街頭聚集抗議，高喊「獨裁者去死！獨裁者去死！」但是到了次日週五，鎮壓部隊嚴打驅散群眾，到週六晚間就只剩下15到25歲的年輕人還會冒險上街，也和鎮壓部隊發生更激烈的衝突。

《時代》報導的6000人死亡數字怎樣估算出來？這起於一名要求匿名的德黑蘭醫師週五進行的非正式調查。他打給6家醫院詢問有多少遺體送進醫院，Milad醫院有70具遺體，Imam Hossein有70具，Ibn Sina有23具，Labbafi Nejad有7具，Fayaz Bakhsh有15具，而Shahriar醫院有32具。而隨著英國廣播公司（BBC）報導德黑蘭東部一間醫院有40具遺體，統計者決定取平均值，假設有收屍的醫院每家平均收到30具。

而在德黑蘭有63家對外開放的公共或者軍醫院，假設其中有一半收到屍體，德黑蘭週四當晚估計就有約900人喪生。接著在週五衝突激烈的示威中再加900人，週六因抗議縮減把罹難者減到400人。就這樣，從週四到週六三天，光德黑蘭就可能有2200人死亡。

統計者指出與德黑蘭鄰近的阿勒布茲省（Alborz）在2022年的「頭巾抗議」中反抗激烈，因此也估計這個省在這三天有1000名罹難者。再估計另外29省的抗議密度、族裔分布以及歷史背景，最終估計出這三天可能有1萬2356人死亡。然後再為求保守，數字減半，得出6178人罹難這個估計數字。

北京的六四事件也沒有確切的統計數字，外界估計從6月3日晚間到4日清晨的解放軍實彈清場行動中，北京可能有多達上千到1萬人死亡。當時的北京是一個常住人口約1100萬人的城市，今日的德黑蘭市區估計有840萬人，更大的「德黑蘭都會區」有1500萬常住人口。

總部位在美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）週日統計，自12月28日伊朗示威爆發以來已至少544人喪命，包括496名抗爭者。另有逾1萬人被捕。

消息指出，德黑蘭當局準備從週三（14日）開始大規模處決逮捕的示威者。在此情況下，伊朗各地認屍間、墓地的悲鳴，將持續響徹雲霄好一陣子。

更多太報報導

伊朗23歲女大生遭「行刑式槍殺」 家屬認屍過程太悲痛！被迫路邊下葬

打擊伊朗前兆？白宮突發文「天佑美軍」貼川普硬拳照…披薩指數再飆

【一文看懂】伊朗哈米尼政權鎮壓人民 有哪些兵力？