有片／猶如六四大屠殺 伊朗實彈鎮壓可能已數千人喪生
伊朗全境遭到網路斷線已經超過三天，但還是有內部影片斷續流出。最新的一系列影片顯示，位於德黑蘭南郊的一處驗屍場，屍體多到倉庫地板放不下，一路排到整條路都是。認屍「號碼牌」有250號。這些影像以及持續出現的傳言顯示，德黑蘭神權政府上週四（8日）全面斷網後，當夜執行了類似1989年的「六四」北京天安門大屠殺。持續的實彈射殺鎮壓可能已經導致數千甚至上萬人喪生。
這一批從週日（11日）開始出現在網路的片段，說明是上週五（9日）白天在位於德黑蘭南郊城鎮哈里札克（Kahrizak）的醫學鑑識中心拍攝。大量屍袋裝的遺體從室內排到室外，還不斷有遺體從卡車抬下來。前往認屍的人有人高聲嚎叫哭喊，更多人沉默不語，不斷打開屍袋檢視死者容顏，看是不是自己在找的親友。
BREAKING:
New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th.
It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj
— Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026
其中一段影片還顯示，認屍的現場用電視螢幕循環撥放死者遺體的照片，讓現場群眾透過照片認屍。這些照片以056/250、055/250這樣的號次撥放，顯示播放中的遺體可能就有250具。傳播這些影片的網路訊息說，這個認屍處的數百具屍體，單單只是週四夜晚被殺的人。
美國《時代雜誌》報導，從德黑蘭一些醫院傳出的訊息，以及旅外伊朗人團體、專家的非正式估計，截至上週六（10日）死亡人數可能已達6000人。而這些估計是根據醫院的訊息來評估，不包括被直接送到認屍處、例如這些影片所拍攝的哈里札克醫學鑑識中心的人。因此，實際遇難人數可能已多達上萬。
Massacre in #Iran. Videos from Thursday, January 8, show scenes at the Kahrizak Forensic Medical Center, south of Tehran,
➡️ The footage shows more than 100 body bags scattered across the center's grounds.
➡️ Pickup trucks can also be seen continuously receiving the body bags… pic.twitter.com/KMgGN53UoZ
— Defy The Lie (@DefyTL) January 12, 2026
《時代》報導中說，位於伊斯法罕省的一個約20萬人口城市納傑法巴德（Nafjabad），在上週四夜間就至少有35人死亡。週四晚間是這兩週大規模抗議的高峰，估計伊朗全境31省、111個人口10萬以上的城鎮都發生大規模示威，也遭到極為酷烈的實彈鎮壓。
No normal country does this to its people
Kahrizak Forensic Medicine Institute, Tehran
via @Vahid
https://t.co/U2hpfOFyrB
— teresa smith (@treesey) January 11, 2026
一位要求化名為「路易斯」的抗議者週日透過星鏈（Starlink）的網路，與《時代》的記者交談。他說他人在伊朗南部的城市設拉子（Shiraz），具體描述了這幾天的抗議現場實況。雖然營運星鏈的SpaceX老闆馬斯克沒有正式發言，但是各種消息指出，SpaceX在伊朗大斷網之後，悄悄開通了伊朗全境的網路連線，免費供應。伊朗境內可能有數千具非法攜入的星鏈終端機。
From inside Iran:
Iranians with their Starlink dish - their only lifeline to the outside world.
Thank you, @elonmusk pic.twitter.com/Bfgrz9nUb3
— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ✡︎ 🇮🇷 (@NiohBerg) January 10, 2026
這次的示威規模與鎮壓程度與先前完全不能相比
路易斯說，伊朗前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）號召週四當晚8時開始全國大規模示威，而示威群眾也如期湧現。他說：「這和以前有過的示威抗議100%不一樣。」週四當晚除了湧現的人潮更多，示威者的組織與抵抗決心也更堅決，結果就是鎮壓者的攻擊更加兇暴。
路易斯表示，週四當晚海量的群眾在設拉子街頭聚集抗議，高喊「獨裁者去死！獨裁者去死！」但是到了次日週五，鎮壓部隊嚴打驅散群眾，到週六晚間就只剩下15到25歲的年輕人還會冒險上街，也和鎮壓部隊發生更激烈的衝突。
《時代》報導的6000人死亡數字怎樣估算出來？這起於一名要求匿名的德黑蘭醫師週五進行的非正式調查。他打給6家醫院詢問有多少遺體送進醫院，Milad醫院有70具遺體，Imam Hossein有70具，Ibn Sina有23具，Labbafi Nejad有7具，Fayaz Bakhsh有15具，而Shahriar醫院有32具。而隨著英國廣播公司（BBC）報導德黑蘭東部一間醫院有40具遺體，統計者決定取平均值，假設有收屍的醫院每家平均收到30具。
而在德黑蘭有63家對外開放的公共或者軍醫院，假設其中有一半收到屍體，德黑蘭週四當晚估計就有約900人喪生。接著在週五衝突激烈的示威中再加900人，週六因抗議縮減把罹難者減到400人。就這樣，從週四到週六三天，光德黑蘭就可能有2200人死亡。
統計者指出與德黑蘭鄰近的阿勒布茲省（Alborz）在2022年的「頭巾抗議」中反抗激烈，因此也估計這個省在這三天有1000名罹難者。再估計另外29省的抗議密度、族裔分布以及歷史背景，最終估計出這三天可能有1萬2356人死亡。然後再為求保守，數字減半，得出6178人罹難這個估計數字。
北京的六四事件也沒有確切的統計數字，外界估計從6月3日晚間到4日清晨的解放軍實彈清場行動中，北京可能有多達上千到1萬人死亡。當時的北京是一個常住人口約1100萬人的城市，今日的德黑蘭市區估計有840萬人，更大的「德黑蘭都會區」有1500萬常住人口。
總部位在美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）週日統計，自12月28日伊朗示威爆發以來已至少544人喪命，包括496名抗爭者。另有逾1萬人被捕。
消息指出，德黑蘭當局準備從週三（14日）開始大規模處決逮捕的示威者。在此情況下，伊朗各地認屍間、墓地的悲鳴，將持續響徹雲霄好一陣子。
