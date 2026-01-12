太報

有片／猶如六四大屠殺 伊朗實彈鎮壓可能已數千人喪生

陳家齊
在社群網站流傳的影片，顯示位於德黑蘭南郊的一處驗屍場，1月9日白天堆滿了裹在屍袋中的遺體，倉庫放不下一路排到外面的路。路透社
在社群網站流傳的影片，顯示位於德黑蘭南郊的一處驗屍場，1月9日白天堆滿了裹在屍袋中的遺體，倉庫放不下一路排到外面的路。路透社


伊朗全境遭到網路斷線已經超過三天，但還是有內部影片斷續流出。最新的一系列影片顯示，位於德黑蘭南郊的一處驗屍場，屍體多到倉庫地板放不下，一路排到整條路都是。認屍「號碼牌」有250號。這些影像以及持續出現的傳言顯示，德黑蘭神權政府上週四（8日）全面斷網後，當夜執行了類似1989年的「六四」北京天安門大屠殺。持續的實彈射殺鎮壓可能已經導致數千甚至上萬人喪生。

這一批從週日（11日）開始出現在網路的片段，說明是上週五（9日）白天在位於德黑蘭南郊城鎮哈里札克（Kahrizak）的醫學鑑識中心拍攝。大量屍袋裝的遺體從室內排到室外，還不斷有遺體從卡車抬下來。前往認屍的人有人高聲嚎叫哭喊，更多人沉默不語，不斷打開屍袋檢視死者容顏，看是不是自己在找的親友。

廣告

其中一段影片還顯示，認屍的現場用電視螢幕循環撥放死者遺體的照片，讓現場群眾透過照片認屍。這些照片以056/250、055/250這樣的號次撥放，顯示播放中的遺體可能就有250具。傳播這些影片的網路訊息說，這個認屍處的數百具屍體，單單只是週四夜晚被殺的人。

網路流傳據稱是1月9日在德黑蘭南郊一處驗屍場，電視螢幕以編號輪流撥放遺體的照片，其中可看到總共有250張照片輪播。
網路流傳據稱是1月9日在德黑蘭南郊一處驗屍場，電視螢幕以編號輪流撥放遺體的照片，其中可看到總共有250張照片輪播。

美國《時代雜誌》報導，從德黑蘭一些醫院傳出的訊息，以及旅外伊朗人團體、專家的非正式估計，截至上週六（10日）死亡人數可能已達6000人。而這些估計是根據醫院的訊息來評估，不包括被直接送到認屍處、例如這些影片所拍攝的哈里札克醫學鑑識中心的人。因此，實際遇難人數可能已多達上萬。

《時代》報導中說，位於伊斯法罕省的一個約20萬人口城市納傑法巴德（Nafjabad），在上週四夜間就至少有35人死亡。週四晚間是這兩週大規模抗議的高峰，估計伊朗全境31省、111個人口10萬以上的城鎮都發生大規模示威，也遭到極為酷烈的實彈鎮壓。

一位要求化名為「路易斯」的抗議者週日透過星鏈（Starlink）的網路，與《時代》的記者交談。他說他人在伊朗南部的城市設拉子（Shiraz），具體描述了這幾天的抗議現場實況。雖然營運星鏈的SpaceX老闆馬斯克沒有正式發言，但是各種消息指出，SpaceX在伊朗大斷網之後，悄悄開通了伊朗全境的網路連線，免費供應。伊朗境內可能有數千具非法攜入的星鏈終端機。

這次的示威規模與鎮壓程度與先前完全不能相比

路易斯說，伊朗前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）號召週四當晚8時開始全國大規模示威，而示威群眾也如期湧現。他說：「這和以前有過的示威抗議100%不一樣。」週四當晚除了湧現的人潮更多，示威者的組織與抵抗決心也更堅決，結果就是鎮壓者的攻擊更加兇暴。

路易斯表示，週四當晚海量的群眾在設拉子街頭聚集抗議，高喊「獨裁者去死！獨裁者去死！」但是到了次日週五，鎮壓部隊嚴打驅散群眾，到週六晚間就只剩下15到25歲的年輕人還會冒險上街，也和鎮壓部隊發生更激烈的衝突。

《時代》報導的6000人死亡數字怎樣估算出來？這起於一名要求匿名的德黑蘭醫師週五進行的非正式調查。他打給6家醫院詢問有多少遺體送進醫院，Milad醫院有70具遺體，Imam Hossein有70具，Ibn Sina有23具，Labbafi Nejad有7具，Fayaz Bakhsh有15具，而Shahriar醫院有32具。而隨著英國廣播公司（BBC）報導德黑蘭東部一間醫院有40具遺體，統計者決定取平均值，假設有收屍的醫院每家平均收到30具。

而在德黑蘭有63家對外開放的公共或者軍醫院，假設其中有一半收到屍體，德黑蘭週四當晚估計就有約900人喪生。接著在週五衝突激烈的示威中再加900人，週六因抗議縮減把罹難者減到400人。就這樣，從週四到週六三天，光德黑蘭就可能有2200人死亡。

統計者指出與德黑蘭鄰近的阿勒布茲省（Alborz）在2022年的「頭巾抗議」中反抗激烈，因此也估計這個省在這三天有1000名罹難者。再估計另外29省的抗議密度、族裔分布以及歷史背景，最終估計出這三天可能有1萬2356人死亡。然後再為求保守，數字減半，得出6178人罹難這個估計數字。

北京的六四事件也沒有確切的統計數字，外界估計從6月3日晚間到4日清晨的解放軍實彈清場行動中，北京可能有多達上千到1萬人死亡。當時的北京是一個常住人口約1100萬人的城市，今日的德黑蘭市區估計有840萬人，更大的「德黑蘭都會區」有1500萬常住人口。

總部位在美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）週日統計，自12月28日伊朗示威爆發以來已至少544人喪命，包括496名抗爭者。另有逾1萬人被捕。

消息指出，德黑蘭當局準備從週三（14日）開始大規模處決逮捕的示威者。在此情況下，伊朗各地認屍間、墓地的悲鳴，將持續響徹雲霄好一陣子。

更多太報報導
伊朗23歲女大生遭「行刑式槍殺」 家屬認屍過程太悲痛！被迫路邊下葬
打擊伊朗前兆？白宮突發文「天佑美軍」貼川普硬拳照…披薩指數再飆
【一文看懂】伊朗哈米尼政權鎮壓人民 有哪些兵力？

其他人也在看

越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話　2萬人讚爆

越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話　2萬人讚爆

該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...

CTWANT ・ 11 小時前230
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下

網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下

2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相　乾兒子慟發聲

曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相　乾兒子慟發聲

小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...

CTWANT ・ 1 天前53
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前109
影/綠高雄市長初選今晚電話民調　郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了

影/綠高雄市長初選今晚電話民調　郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了

民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。

中天新聞網 ・ 2 小時前32
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」

殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」

曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前18
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖　日夜溫差恐加劇

大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖　日夜溫差恐加劇

即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。

民視 ・ 1 天前4
全台大回暖！冷空氣休息一週　「這天起」再明顯轉冷

全台大回暖！冷空氣休息一週　「這天起」再明顯轉冷

今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒　友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒　友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前87
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光

CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光

在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前235

李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭

李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 52 分鐘前3
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度　週六起北東轉溼冷

冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度　週六起北東轉溼冷

（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]

引新聞 ・ 6 小時前5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」　中南部白天高溫上探27度

冷氣團退場！下週「全台大回暖」　中南部白天高溫上探27度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...

FTNN新聞網 ・ 1 天前5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢

兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢

台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。

Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前16
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外

「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外

你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均

常春月刊 ・ 9 小時前20
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」　還可能出現颱風

冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」　還可能出現颱風

氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...

CTWANT ・ 1 天前4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市　敗因竟是「他」

國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市　敗因竟是「他」

即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。

民視 ・ 8 小時前1039
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌　醫示警：像每天潑酸腐蝕

早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌　醫示警：像每天潑酸腐蝕

早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…

民報 ・ 1 小時前發表留言
55歲男不菸不酒還少鹽　「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善

55歲男不菸不酒還少鹽　「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善

現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前49
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...

FTNN新聞網 ・ 6 小時前11