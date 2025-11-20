有片／玉山初雪降臨「持續30分」！ 銀白雪花飄落畫面好浪漫
氣象署今（20）日表示，因為東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。稍早，玉山氣象站12時25分觀測到下雪，其相關的畫面也曝光。
玉山初雪降臨
氣象署指出，今、明2天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及馬祖、金門、澎湖為多雲到晴。
「玉山初雪降臨」，氣象署發文指出，玉山氣象站12時25分觀測下雪，降地面就融化，無積雪，不過在12時55下雪停止，「氣變冷了看玉山下雪感覺更冷」。
初雪紀錄與定義
氣象署也指出，玉山初雪最早是1986年的10月1日，最晚是2023年的3月26日，玉山初雪日期正常值範圍為11月8日至12月31日之間，平均值是 12月4日。
至於玉山的初雪定義，氣象署說明，是使用玉山站的固態降水資料，資料長度為1953年10月至2024年3月，分析每年10月至隔年3月間，第一次有雪的紀錄，即定義為玉山初雪日期。
