有片／玉山清晨降雪！ 絕美銀白夢幻美景曝光

玉山清晨降雪，絕美銀白夢幻美景曝光。（翻攝畫面）

玉山氣象站表示，今（2）日6時前起有降雪現象，目前積雪深約1公分，目前降雪持續中，其絕美的銀白夢幻美景也曝光。

玉山降雪持續 已積雪約1公分

氣象署說，今日至明日清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫約16、17度，白天仍偏涼，而中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

氣象署也提到，今天白天之前，若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率。而就在稍早，玉山氣象站曝光絕美銀白美景並表示，今日6時前起有降雪現象，目前積雪深約1公分，目前降雪持續中。

什麼是下雪？

根據氣象署官網資訊，雪為固態降水種類之一，基本形態為六角板狀、六角樹枝狀、六角柱狀、針狀等，雪的產狀會根據結晶時的溫度與水氣的飽和程度，而生長出各種不同冰晶形狀，故可由其形態反推當時大氣狀態為何。

廣告 廣告

當雲中水滴與冰晶共存時，因水面飽和水氣壓大於冰面飽和水氣壓，所以在同一溫度下，水滴雖已達100%的飽和狀態，但冰晶則為超過100%的過飽和狀態，使得鄰近冰晶的過冷水滴被迫蒸發成水氣，以供給冰晶持續成長，直至冰晶增大到一定大小後，便受重力作用向下墜落。這時若地表溫度高於零度，冰晶融化成水滴，形成降雨；地表溫度低於零度，冰晶緩慢飄落，則為降雪。

更多鏡週刊報導

冷氣團發威！今恐探13度「雨彈襲台」 明起回溫「這時間」冷空氣再襲

藍營台中市長人選還沒定案 江啟臣表態「已簽訂協議」：感受到基層的焦慮、不安

美5歲男童遭ICE拘留後獲釋引熱議！ 法官怒轟：已對兒童心理造成創傷