有片／瑞士夜店疑火苗起源曝光！仙女棒點燃天花板隔音棉

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間夜店元旦凌晨發生大火，造成47人死亡、百人受傷的慘劇。引發大火的確切原因尚不明朗，但網路上流傳多段畫面顯示，疑似是香檳瓶上的仙女棒火花引燃天花板的隔音泡棉，火勢一發不可收拾。

社群媒體X平台一個名為「Bastion」的帳號2日上傳多段影片，稱是瑞士克蘭蒙丹納（Crans-Montana）夜店起火瞬間畫面。

從其中一段畫面可見，當天花板上的隔音泡棉起火時，有人企圖用毛巾拍打滅火，也有人隨著音樂邊跳舞邊用手機拍攝畫面，顯然完全沒感受到危險性。

該帳號還有一張照片可見，一名頭戴安全帽的女子騎坐在一名男子肩上，她雙手高舉著點燃仙女棒的香檳瓶，距離天花板非常靠近。

另一張流傳X平台的照片則是清楚可見，多人高舉仙女棒香檳瓶，而他們上方的天花板隔音泡棉已經開始冒出火花。

「每日郵報」報導指出，有官員表示這起火災是先從酒吧內出現的「閃燃」（flashover）現象，引發至少1起爆炸。

報導引述義大利外交部消息稱，這起夜店大火已奪走至少47條人命。

