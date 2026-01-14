（有片）用AI將靶機變「聰明」 美海軍將忠誠僚機帶入實兵演訓

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機戰術運用已是現代戰場的必然，而這股趨勢也連帶影響的日常戰、演訓，在三軍之間持續發酵。美國海軍近日宣布，旗下的航空系統司令部(NAVAIR)已完成第二次先進靶機展示，運用民間公司的AI科技結合軍用靶機，使其模擬出「忠誠僚機」的作戰形態，以利官兵在高擬真度情境下演練，提升接戰能力。

這場展示發生在去(2025)年12月的美國海軍位於加州的穆古點靶場(Point Mugu Sea Range, Calif.)，旗下的航空系統司令部以一架F/A-18E戰機擔綱有人長機，模擬執行戰鬥空中巡邏(CAP)時遭遇敵機2架，因而出動2架BQM-177A亞音速空中靶機進行接戰，完成演練。

值得一提的是，此次演練運用的兩架BQM-177A靶機，採用了新創科技公司Shield AI研發的「Hivemind」自主軟體，在「即時虛擬建構」(Live Virtual Constructive, LVC)情境中接受任務指揮；而在此前，雙方已在去年8月完成該靶機結合AI系統的首次自主運行驗證。

軍聞網站「The Aviationist」報導指出，美海軍之所以將AI系統裝到靶機上，是出於務實考量，如同NAVAIR新聞稿所述，這樣的組合可在專案早期階段達到加速「測試、研改」的效果，在成本效益上取得平衡，也有助於AI系統在真實世界中驗證，加速後續應用成熟。

航空系統司令部另指出，該軍和Shield AI今(2026)年還將把測試拓展至水面艦隊，繼續運用現成平台執行驗證，加速作戰系統迭代。

