有片／男子國家公園「單挑5隻狼」！4分鐘驚險畫面曝光 網轟：不要命

一名男子在黃石國家公園遇到5隻狼，竟上前挑釁。（翻攝畫面）

美國黃石國家公園近日發生驚險事件，一名男子竟無視安全規定，徒步接近5隻野生黑狼，讓在場遊客驚恐。畫面被上傳到網路上，網友紛紛砲轟他「不要命」。

一名網友近日在臉書社團「Yellowstone National Park: Invasion of the Idiots」（黃石國家公園：白痴們的入侵）貼出這段近4分鐘的影片，可見一名男子圍著白色圍巾，在公園草原上，直接朝著一群約5隻的黑狼走去。一開始他似乎有意撤退，但當狼群開始靠近他、要包圍他時，他反而上前挑釁，手中揮舞著某種物品。現場其他遊客站在山坡上高喊：「喂！離牠們遠一點！快退後！」但男子理也不理。

廣告 廣告

狼群對男子步步進逼。（翻攝畫面）

男子無視規定靠近狼群 現場遊客全嚇傻？

男子隨後朝狼群噴灑疑似「驅熊劑」（bear spray），但狼群沒有立刻後退，反而步步進逼。接著人、狼一起消失在山谷之中，只留下狼的黑色尾巴在山脊上若隱若現。有遊客諷刺說：「希望牠們沒咬到他……不過就算咬到了，我也不會太在意。」幸運的是，狼群最終離去，而該名男子也從谷中走回。

原PO表示，這個人能活著離開真的是幸運，還說：「如果他沒活著回來，我敢說他一定獲頒『達爾文獎』。」有網友懷疑這個人可能吸毒，「不可能沒吸毒吧」？還有人砲轟：「就算狼沒咬他，他也會被動保人士咬得更慘」「真是白痴」。有人則說：「狼看來玩得很開心。」

最後男子獨自走回，保住一命。（翻攝畫面）

國家公園遇野生動物 該保持多少安全距離？

根據黃石國家公園規定，遊客必須與野生動物保持至少90公尺距離，尤其遇到狼、熊、美洲獅等高風險掠食者。然而，違規行為依舊每年都發生，最常見是遊客接近野牛或其他大型動物，最後發生意外。

根據《SFGATE》報導，黃石公園野生動物導遊艾文史托特（Evan Stout）表示，影片中男子面對的狼群，其實是一群剛出生不久的幼狼，第一次與人類接觸，因此行為較為好奇。他認為，男子當下雖然看似危險，但實際上面對的風險相對較低。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

他外出拍攝北極熊「沒看到第2隻埋伏」！ 慘遭雙熊夾擊撕咬身亡

虎鯨母子困法國廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」！ 攝影師淚揭畫面：牠們像是想起「被人看見」的記憶

「世上最孤獨大象」香卡染鼠傳病毒逝世！終結13年孤囚 童悼：天堂再也沒有鐵網