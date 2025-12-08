有片／男子硬要在海洋館抽菸！遭小白鯨「噴水教訓」 全身濕透超糗

一名男子不顧警告，在海洋館裡抽菸，結果被白鯨「石榴」噴水教訓。（翻攝影片畫面）

一名男子近日在中國大連海洋館違規抽菸，工作人員上前制止，他卻不理，結果被後方一頭名叫「石榴」的白鯨噴滿身水，香菸當場熄火，男子一身狼狽，當眾被白鯨教訓，真是哭哭喔！

硬要抽被白鯨制裁？ 牠的智商很高很聰明

綜合媒體報導，此事發生於7日，一名男子不顧警告在海洋管內抽菸，一名工作人員上前制止，但他持續理論，沒有要熄菸的意思。此時，他後方的水池突然激起漣漪，「石榴」彈出水面，張口就對男子噴出一發水柱。香菸瞬間遭滅、男子從頭到腳都濕透，他被噴到後一臉懵，「石榴」還在水裡開心叫了一聲，彷彿在說：「哈！完成任務！」

根據館方介紹，「石榴」已在館內生活8年，牠的智商相當於3至6歲小孩，對煙霧十分敏感。這次的「滅火行動」可能是牠對刺激味道的防禦反應，也可能是模仿員工清潔動作產生的條件反射。館方強調，白鯨當然不知道什麼禁菸規定，但牠的確又一次展現了驚人的準頭。

男子不理會工作人員制止，繼續抽菸。（翻攝畫面）

白鯨「石榴」準備水柱攻擊。（翻攝畫面）

最後抽菸男被潑得滿身濕，香菸也熄滅了。（翻攝畫面）

消防演練也曾搶先滅火？ 網一面倒讚爆

事實上，這不是「石榴」不是第一次介入人類事務。先前海洋館舉行消防演練，消防員還沒正式示範如何滅火，「石榴」就率先噴出水柱，把火點直接撲滅，讓現場人員哭笑不得。

這回抽菸男「被白鯨教訓」的影片在網路上瘋傳，網友一面倒支持白鯨，紛紛讚牠超有正義，稱牠是「滅火鯨」「正義小衛士」，也有網友代牠發聲說：「這裡是我管。」更有人笑說「這操作比消防還標準」「海豚都比他懂道理」。也有人注意到牠準度驚人，大讚牠「懲罰精準不誤傷」「技術精準高效」，甚至有人呼籲海洋館替這位「滅火英雄」加餐表揚。

