有片／「男裝麗人大臣」 小野田紀美燕尾服亮相新年參拜、引發熱議

日本經濟安全保障大臣小野田紀美，在1月5日日本內閣參拜伊勢神宮時，以全男裝的燕尾服亮相。翻攝X



日本首相高市早苗週一（5日）率領內閣團隊，到日本三重縣的伊勢神宮進行新年參拜，並發表新年演說。而在內閣行列中，身為女性的經濟安全保障大臣小野田紀美，以相當突破傳統的方式，全套男裝大禮服亮相。

日本首相高市早苗（中）率領內閣團隊1月5日到伊勢神宮進行例行的新年參拜。共同社／路透社

高市早苗去年10月成為日本第一位女性首相，女子在日本政壇第一線的比率極低。日美混血的小野田紀美身材高挑，又是動漫「宅女」甚至是BL「腐女」，多重特性下早已是高市內閣的話題王。

依照慣例，日本內閣上任時所拍的正式就職團體照，男性閣員全部都要穿灰色西裝褲、黑色燕尾服的「晨禮服」（morning dress）大禮服。女首相或者女大臣的穿著沒有特別規定，就成為一個外界關注的焦點。當時，小野田紀美與高市早苗一樣，以女性的長裙套裝出席就職。

日本新首相高市早苗10月21日率新內閣合照。路透社

而在週一，當高市早苗率領的內閣團隊排隊進入伊勢神宮時，日本網友立刻發現小野田紀美居然穿了全套的男裝大禮服，和其他男性大臣一模一樣。在社群平台X，一些日本網友立刻喊出「男裝麗人」的稱號，也有網友留言說：「頭髮盤起來，穿上晨禮服的小野田大臣看起來好亮麗。」

有網友留言說：「晨禮服真是太適合她了！」「燕尾服！華麗！」「這是寶塚巨星降臨嗎？」另有網友留言說，穿著男裝的小野田紀美展現出「男性的優雅、自信與從容」。

日本的「男裝麗人」傳統相當悠久，從明治維新改穿洋服後，開始逐漸流行起來。在大正時期成立的寶塚劇團就成為男裝麗人偶像的代表，許多日本女星出身寶塚，天海祐希就是其中知名的代表性人物。

現年43歲的小野田紀美身高174公分。她在去年10月的內閣就職典禮中穿著銀色的長裙套裝，被指出似乎與財務大臣片山皐月以前穿過的禮服「撞衫」。當時她就曾經發文表示，由於自己的身高，在日本很難購買衣服，所以能夠難得買到的幾套衣服都會常輪流穿，就職的套裝是以前就已購置的衣服。

