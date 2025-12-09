有片／疑無人機電池爆炸引發大火 雅加達市中心辦公大樓至少20人喪生
印尼雅加達市中心的一棟7層樓高辦公大樓，週二（9日）發生嚴重致命火警，至少已經20人喪生火窟。起因可能是無人機的鋰電池爆炸。
A massive fire tore through a seven-story office building in Indonesia's capital Jakarta on Tuesday, killing at least 17 people and sparking panic among nearby residents and workers. Thick black smoke billowed from the structure as firefighters battled the blaze. #jakartafire pic.twitter.com/LAqIvxHXLs
— Herald Goa (@oheraldogoa) December 9, 2025
現場畫面可見，當時這棟大樓完全吞沒在火焰與濃煙之中，附近的居民與上班族在一旁驚恐觀看火勢蔓延。
警消人員已經初步控制火勢，從火場抬出一具又一具的屍體，具體死傷數字可能持續擴大。
印尼新聞網站Kumparan報導說，死者有5名男性與15名女性。印尼當地羅盤電視台（Kompas）報導，這種大樓是無人機公司Terra Drone Indonesia的辦公室。
Kumparan報導說，據推測這場火災起因是在1樓的無人機電池發生爆炸，濃煙與火焰迅速蔓延到上面樓層。
