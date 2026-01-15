有片／發生什麼事？北投快打擒搶匪引圍觀「震撼畫面曝」 警方揭真相這樣說

北投快打擒搶匪引圍觀。（警方提供）

北投分局有鑑於年節前金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，而成為歹徒下手目標，以致發生強盜、搶奪、人質挾持等重大治安事件，造成社會動盪不安。為防範民眾與金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，於1月13日16時假「玉山商業銀行石牌分行」舉辦防搶暨攔截圍捕演練，加強快速打擊部隊反應能力。

這麼多警察，每個都全副武裝，還攜帶重型槍械，集結在這裡，是發生了什麼事嗎？北投分局指出，李分局長親自演出，以優勢警力、嚴密部屬、溫馨喊話突破犯嫌心防、束手就擒。演練中警力與金融機構職員相互配合，過程環環相扣，逼真的演技與大批警力，引發民眾圍觀，並於社群網站引發討論。

從畫面中也可以看到，有許多警察拿著盾牌進行演練，畫面相當震撼。北投分局說，警方維護金融機構安全，共同執行攔阻詐騙工作，是關係非常緊密的夥伴，希望藉由防搶、阻詐演練強化彼此默契，提高金融機構的警覺性及應對危機能力，同時也提高民眾識別詐騙行為的能力。

