有片／白鳥突衝來！美女記者臉遭重擊濺血「痛到飆粗口」 驚險瞬間曝

美女記者播新聞時，突有白鳥朝她臉衝來。（翻攝IG@jessicatyson08）

前紐西蘭世界小姐、電視台美女記者泰森（Jessica Tyson），最近在街頭播新聞突遭「白鳥」重擊左臉，留下一道血痕，畫面相當驚險。

不速之客飛來？

泰森（Jessica Tyson）是Te Ao with Moana電視台記者，近日在街頭上播報新聞，面對鏡頭露出甜美笑容，沒想到突有一道「白影」重擊她左臉，放慢動作看竟是一隻白鳥，疑為鴿子。

鳥重擊留血痕 美女記者痛到飆髒話

「Holy ShxT」泰森頓時痛到轉過身飆粗口，摀住臉哀號「我的眼睛！」而攝影記者趕緊關心「還好嗎？」「X！你正在流血」，泰森才驚覺自己濺血，而最後她向大家展示傷口，在其左眼周圍留下深深一條傷痕。

泰森左眼旁留下長長一道血痕。（翻攝IG@jessicatyson08）

影片一出引發網友熱議，驚呼不已，希望她沒事；而為何留下這麼長一道傷痕？她本人則猜測可能是鳥的爪子或是喙所致，有網友則研判，罪魁禍首是鳥的翅膀。

泰森2018年紐西蘭世界小姐。（翻攝IG@jessicatyson08）

事實上，泰森不只在工作上相當敬業，擁有亮麗外表的她過去曾參加選美比賽，2018年摘下紐西蘭世界小姐桂冠。

