【有片】監視器狂震！平鎮小貨車、轎車路口猛撞 整排鐵皮屋遭波及

桃園市平鎮區復旦路二段、廣泰路口今(25)日凌晨3時57分許發生車禍，一台直行小貨車與右轉的自小客車在路口發生碰撞，並波及到旁邊整排的鐵皮屋店家，當下撞擊力道猛烈，連附近監視器都在狂震。平鎮警分局表示，該起事故造成2台車的駕駛、乘客共5人受傷，均無生命危險。所幸事發當時是凌晨，鐵皮屋店家都沒有營業，才避免了更大的傷亡。

所幸事發當時是凌晨，鐵皮屋店家都沒有營業，才避免了更大的傷亡。圖：讀者提供

平鎮分局說明，57歲戴姓男子凌晨駕駛自小貨車沿復旦路二段直行，行經路口時，與22歲陳姓男子駕駛之自小客車在路口發生側撞，並波及路旁停放之1台機車、民宅及5間賣小吃的鐵皮屋店家。

該起車禍波及路旁停放之1台機車、民宅及5間賣小吃的鐵皮屋店家。圖：讀者提供

平鎮分局表示，該起事故造成小貨車駕駛及1名乘客、自小客車駕駛及2名乘客身上多處擦、挫傷，兩車共計5人受傷，所幸送醫治療後，均無生命危險。經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測均為0，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

