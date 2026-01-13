【有片】空軍戰力空缺達114架 印度計畫大量採購法製「飆風」戰機
在2025年5月，印度與長年以來的世仇巴基斯坦之間爆發短期大規模衝突，期間造成雙方互有損失，也再度使新德里當局對於空中戰力短缺情形的關注，由於法國總統馬克宏即將於2月訪問印度，因此印度當局正計畫大量採購法製「飆風」戰機，並且爭取在印度進行製造的可能性，藉此提升軍工產業能力。
軍事新聞網站Defence Blog指出，印度空軍高層已提交武獲計畫，期能採購「數量可觀」的先進戰機，且部分生產作業將在印度國家進行；雖然目前確切採購架數尚未敲定，但在此之前，印度空軍明確表示至少需要114架新戰機填補戰力缺口，因此法國總統馬克宏此次訪問印度的行程，有機會帶著極為豐厚的「伴手禮」返國。
補充空戰能量、提升軍工業生產能力並重
報導表示，由印度空軍所提出的武獲計畫，必須獲得印度政府國防採購委員會的授權，才能被送往內閣安全委員會進行審核批准，而後排入預算編列的清單之中，在去年，印度與法國方面敲定了新一筆採購艦載型飆風戰機（Rafale M）的合約，採購價格將成為此次新購案的參考。
根據印度方面的消息，此次採購除了補足空軍戰力，在印度進行部份生產作業也是重要的一部分；在去年6月時，印度軍工大廠塔塔先進系統公司（Tata Advanced Systems），就已和法國達梭航太（Dassault Aviation）簽署商業合作協議，於印度展開飆風戰機機體的生產作業，且目前正在南部泰倫加納省（Telangana）海得拉巴市（Hyderabad）打造專用產線，預計可在2028年會計年度開始之前，就可完成首批零件的交付作業，最終達到年產24架機體的目標。
印度未來可望掌握「飆風」戰機6成生產能力
此外，若加上計畫於海得拉巴市建造的發動機生產線，以及在北方邦（Uttar Pradesh）捷瓦爾（Jewar）地區成立的後勤維修作業中心，將使印度掌握飆風戰機供應鏈60%的生產能力，對於印度軍工產業發展具有重大意義。
印度空軍近年來持續推動戰力現代化，並且將老舊戰機的汰換視為核心要務， 在飆風戰機數量持續增加之下，未來勢將成為印度空中戰力的骨幹，且在新機生產、後勤維護等能力發展之下，有助於印度空軍長期維持飆風機隊戰力完整，此外，印度正在持續擴大與法國之間，針對航空、發動機以及後勤維護設施等領域的合作，可望進一步強化新德里軍用航太技術的發展。
更多上報報導
【有片】美軍末日飛機E-4B「夜巡者」首現洛杉磯 網憂恐為戰爭訊號
【有片】洛馬2025年交付191架F-35戰機創紀錄 產能已達西方其他戰機5倍
【有片】中國殲-35A首度雙機編隊試飛 最快2027投入備戰第一島鏈
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 360
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 106
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 222
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 118
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 47
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 25
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 3 小時前 ・ 4
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 22
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
揭穿政治承諾的謊言
近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
初選輾壓黃榮利 蔡易餘：不該拿「明文規定」破壞團結
民進黨今（14）日公布嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘以64.8%的支持度輾壓議員黃榮利成功出線。初選勝出的蔡易餘受訪談到對手頻頻針對前嘉義縣長陳明文進行「明文規定」的攻擊，他再次強調，陳明文過去對嘉義縣的進步做出貢獻，不應該在選舉期間拿出陳明文來破壞團結。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
軍事介入隨時發動？美連續兩天急喊「立刻離開伊朗」 點名2路徑保命
伊朗局勢急遽升溫，美國與伊朗的緊張關係恐已瀕臨臨界點！美國駐伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）繼昨日發布安全警報後，今（14）日再度發出措辭更為強烈的公告，連續兩天呼籲美國公民「立刻離開伊朗（Leave Iran now）」，並明確建議經由陸路前往土耳其或亞美尼亞。再加上美國總統川普在社群媒體對伊朗示威者喊話稱「援助已經在路上了」，引發外界強烈聯想，美軍是否已準備三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
黃國昌支持國防預算有條件？卓冠廷揪出華府人士「1關鍵說法」！
論壇中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，據《自由時報》報導，華府資深人士透露，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的台灣民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上分析「該篇報導關鍵」。有趣的是該報導指出黃國昌在台期間曾向美方表示，為了國家安全他和他的政黨將支持包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但也希望在展現態度前能有在美國實地了解觀察的過程，以利後續處理。卓冠廷直言，「大家聽懂問題在哪裡嗎？就是黃國昌在卸任前，要求美方幫他安排一趟畢業旅行，他說願意支持國防預算，但要到美國實地了解，所以美方後來按照黃國昌的要求，還幫他安排了美國國安會、國務院，連美國貿易代表署都跟他會面」。不過面對華府人士的說法，黃國昌否認，表示他人還沒回到台北，就有一些民進黨御用寫手，引據華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒發生過的對話，試圖帶風向。原文出處：華府人士曝美方要求？卓冠廷分析「1內容」：黃國昌支持國防條件是要訪美！ 更多民視新聞報導黃國昌訪美中！台美關稅傳15% 鍾佳濱：用Wi-Fi或念力促都支持黃國昌訪美！紐時先揭台美關稅15% 她開酸「這句話」黃國昌準備返台！訪美期間紐時稱關稅降至15% 秀背影照畫面曝民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
李四川、劉和然走協調？ 鄭麗文：非常順暢、藍白會合｜#鏡新聞
2026新北市長選戰，國民黨包括新北副市長劉和然以及台北副市長李四川，都曾表態要參選，但黨中央卻遲遲未開始布局。傳出黨內有共識：不辦初選，走協調，今天(1/13)黨主席鄭麗文表示，目前黨內協調非常順利，希望能在農曆年前完成提名作業，針對藍白合的部分，鄭麗文也說，一定會合。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言