【有片】空軍戰力空缺達114架 印度計畫大量採購法製「飆風」戰機

印度正計畫向法方大量採購「飆風」戰機，填補空軍戰力不足，且架數可能達到114架。（取自印度空軍臉書）



在2025年5月，印度與長年以來的世仇巴基斯坦之間爆發短期大規模衝突，期間造成雙方互有損失，也再度使新德里當局對於空中戰力短缺情形的關注，由於法國總統馬克宏即將於2月訪問印度，因此印度當局正計畫大量採購法製「飆風」戰機，並且爭取在印度進行製造的可能性，藉此提升軍工產業能力。

軍事新聞網站Defence Blog指出，印度空軍高層已提交武獲計畫，期能採購「數量可觀」的先進戰機，且部分生產作業將在印度國家進行；雖然目前確切採購架數尚未敲定，但在此之前，印度空軍明確表示至少需要114架新戰機填補戰力缺口，因此法國總統馬克宏此次訪問印度的行程，有機會帶著極為豐厚的「伴手禮」返國。

補充空戰能量、提升軍工業生產能力並重

報導表示，由印度空軍所提出的武獲計畫，必須獲得印度政府國防採購委員會的授權，才能被送往內閣安全委員會進行審核批准，而後排入預算編列的清單之中，在去年，印度與法國方面敲定了新一筆採購艦載型飆風戰機（Rafale M）的合約，採購價格將成為此次新購案的參考。

根據印度方面的消息，此次採購除了補足空軍戰力，在印度進行部份生產作業也是重要的一部分；在去年6月時，印度軍工大廠塔塔先進系統公司（Tata Advanced Systems），就已和法國達梭航太（Dassault Aviation）簽署商業合作協議，於印度展開飆風戰機機體的生產作業，且目前正在南部泰倫加納省（Telangana）海得拉巴市（Hyderabad）打造專用產線，預計可在2028年會計年度開始之前，就可完成首批零件的交付作業，最終達到年產24架機體的目標。

印度未來可望掌握「飆風」戰機6成生產能力

此外，若加上計畫於海得拉巴市建造的發動機生產線，以及在北方邦（Uttar Pradesh）捷瓦爾（Jewar）地區成立的後勤維修作業中心，將使印度掌握飆風戰機供應鏈60%的生產能力，對於印度軍工產業發展具有重大意義。

印度空軍近年來持續推動戰力現代化，並且將老舊戰機的汰換視為核心要務， 在飆風戰機數量持續增加之下，未來勢將成為印度空中戰力的骨幹，且在新機生產、後勤維護等能力發展之下，有助於印度空軍長期維持飆風機隊戰力完整，此外，印度正在持續擴大與法國之間，針對航空、發動機以及後勤維護設施等領域的合作，可望進一步強化新德里軍用航太技術的發展。

