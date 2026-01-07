有片／笨賊鑽廚房排氣孔闖空門 卡在半空中還得靠警察「拔出來」

印度笨賊闖空門行竊時卡在廚房排氣孔裡動彈不得。翻攝indianexpress.com



印度最近出現一起離譜闖空門事件。一名小偷想從廚房的排氣扇孔進入民宅偷竊，但他顯然低估了自己的身材，整個人卡住洞口動彈不得，還得靠警察幫忙脫困。

印度媒體報導，這起讓人笑掉大牙的笨賊歷險記發生在上週六半夜。一棟位於西北部拉吉斯坦（Rajasthan）的民宅，主人夫婦離家赴神廟拜拜，當他們大半夜趕回家時，發現廚房傳來不尋常的亮光。

兩人仔細一看，亮光來自窗外的一輛摩托車頭燈，而更驚人的畫面是，廚房的牆上竟然「長出」一個人！

原來是有小偷自認為身材纖細，想從排氣扇孔鑽入行竊，然而「頭過身沒過」，只有胸部以上鑽進屋內，就這樣吊掛在半空中動彈不得。

當屋主夫婦尖叫聲吵醒鄰居，眾人紛紛前來觀看「奇景」時，小偷還兇悍警告大家，有同夥就在附近，警告他們不要輕舉妄動。但眾人當然沒被嚇到，立刻打電話報警。

警方趕到後，動員兩名大漢把這名笨賊從牆壁裡「拉出來」，才結束了這場持續至少1小時的鬧劇。

印度笨賊闖空門時卡在廚房排氣扇孔裡，還得靠警方幫他「拔出來」。翻攝X平台

