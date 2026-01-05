有片／絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降 哀求烏克蘭軍俘虜

1名俄羅斯士兵為了生存，在紙板上焦急地寫下「請把我當成俘虜帶走，我想活下去」。（翻攝自16-й армійський корпус/16 Army Corps 臉書）

烏克蘭哈爾科夫州利曼（Lyman）戰區一處殘破廢墟中，1名俄羅斯士兵為了生存，選擇一種極不尋常的求生方式。這名士兵在紙板上焦急地寫下：「請把我當成俘虜帶走，我想活下去」，並將其伸向窗外與地面，試圖吸引天空中烏克蘭無人機的注意。這一幕求救瞬間，被烏克蘭第16軍團無人機小組的飛官全程目睹。

綜合外媒報導，隨著無人機鏡頭的推進，可以清楚看見這名士兵在窗後頻頻揮手，眼神中透露出極度不安。根據烏克蘭官方報導，這名俄羅斯士兵是在接到上級某種指令後，決定尋求向烏軍投降機會。烏克蘭無人機飛官隨後在紙板上寫下清晰的撤離路徑與投降指令後，將其精準投放至士兵所在地，引導他一步步遠離敵方陣地，並最終在特種部隊的接應下，順利被送往拘留所。

這並非前線第一次發生「向無人機投降」的戲劇性場面。事實上，烏克蘭早在2022年就發布了詳細的影音指南，教導不願參戰的俄軍如何安全地向盤旋在空中的無人機舉手示意。如今，無人機不僅是戰場上的「死亡之眼」，更能穿梭於士兵難以進入的高風險地帶，為走投無路的俄軍提供了一條活命的窗口。

烏克蘭上週釋出影片指出，透過「我想活下去」投降熱線與無人機引導，已有數千名俄軍選擇棄械。儘管莫斯科方面近期不斷指控普丁官邸遭到烏克蘭無人機威脅，並試圖藉此強化俄軍士氣，但利曼前線這名士兵的微小呼喚，卻反映出前線戰火的絕望與動搖。

