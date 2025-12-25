有片／美副總統范斯與海豹部隊操練、日防相小泉背40公斤背包 論秀肌肉都輸給「她」了

美國副總統范斯（左）12月22日與美軍陸戰隊「海豹部隊」成員一同操練，日本防衛大臣小泉進次郎23日視察自衛隊基地，試背40公斤的背包。翻攝范斯、小泉官方X帳號



美國副總統范斯和日本防衛大臣小泉進次郎本週不約而同「秀肌肉」！范斯和美軍陸戰隊精銳「海豹部隊」成員一同操練，小泉則在陸上自衛隊基地嘗試負重訓練，背起40公斤背包。

綜合美媒及日媒報導，高中畢業後曾進入陸戰隊服役的范斯，在耶誕節前夕「回味」年輕時的操練。根據副總統辦公室公布的照片，范斯赴加州科羅納多海軍兩棲基地（Naval Amphibious Base Coronado）視察，參加體能訓練；他和海豹部隊成員一同扛著巨大原木移動，在海灘上跑步，攀爬繩架以及海上划艇。

廣告 廣告

這份訓練「菜單」共90分鐘，結束操練後的范斯說：「我覺得像被一列貨運火車撞上」。

41歲的范斯承認海豹部隊已經有對他手下留情，並表示「非常感謝所有保護我們安全，在世界各地保持最高標準的戰士們！」

日本防衛大臣小泉則是於23日視察位於埼玉縣的大宮基地，在第32普通科連隊協助下嘗試負重訓練。只見44歲的小泉按標準動作先仰躺在滿載裝備的40公斤背包上，接著側翻至俯臥姿；不過這個重量對小泉似乎「難以負荷」，在隊員協助下才順利站起來。

負重初體驗的小泉試走幾步，表示「這（背包）很不得了啊！40公斤！」

當天基地亦邀請自衛隊員眷屬參加活動，小泉展現他更擅長的親和力，和小朋友擊掌打招呼。

有日本網友翻出現任經濟安保大臣小野田紀美2022年參加白米推廣活動的影片，只見穿著襯衫、長褲和低跟包鞋的她，將地上的40公斤米袋抬起後逐步施力抬到肩膀上，看起來從從容容遊刃有餘。

有網友對小野田的大力震驚不已地說：「我會腰痛，小野田的扛法令人震驚」。

更多太報報導

中國痛斥日本擴大防衛預算 指日本可能再發動珍珠港事變

美報告指出中國攻台多重計畫 中國國防部：隨時能戰、隨時能打贏

美國對台最大規模軍售案 中國國防部：加速引戰