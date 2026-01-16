【有片】美商長稱「必須讓川普開心」 成為台灣承諾鉅額投資關鍵



美台之間15日正式達成貿易協議，主要內容包括美方對台灣對等關稅上限為15%，台灣則承諾對美投資上看5000億美元；美國商務部長盧特尼克在受訪時，則表示由於川普是維護國家安全的關鍵，因此在「必須讓川普開心」的前提下，使台灣願意做出鉅額投資承諾。

美國財經頻道CNBC報導，盧特尼克（Howard Lutnick）在接受專訪時，表示台積電（TSMC）已經擴大在亞利桑那州所持有的土地面積，未來將持續在當地擴張產線規模，「他們已經購入現有廠房鄰近的數百英畝土地」，因此「我會讓他們有時間完成董事會的內部程序」。

對此，台積電發言人回復CNBC提問時，表示「業界對於台積電先進技術的需求甚高，因此將會基於市場情況以及客戶需求，持續在台灣與海外拓展投資規模」。

在受訪期間，盧特尼克也揭露了台灣之所以做出鉅額投資承諾的原因，指出在中國的威脅之下，川普（Donald Trump）無疑已成為台灣維護安全的關鍵，因此「他們必須讓川普開心」；盧特尼克強調，台灣方面希望能夠維持美台關係正向發展，且美國出於國安考量，正需要在本土建立半導體產線，「我們不能夠寄望一個距離美國有14484公里的國家，提供這些對國家安全具有關鍵性的產品」。

因此，盧特尼克表示「我們必須把產線帶回本土，這正是川普所做出的承諾」，也是行政團隊聚焦的關鍵。

美國商務部強調，未來在美國進行產線新建期間，台灣企業將可以在關稅優惠條件下，將1.5倍於美國產能的產品輸往美國境內，盧特尼克也表示，華府的最終目標，是將台灣半導體供應鏈的40%移轉至美國本土。

