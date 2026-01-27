有片／美女主播用「義大利麵」測極限低溫 叉子懸空照狂吸800萬點閱

麥德梅實測將義大利麵暴露在零下29度低溫中，麵條竟在短時間內徹底冰封。（翻攝X@McDermedFox9）

美國最近被冬季風暴芬恩（Fern）凍成大冰庫，災情從德州一路延燒到新英格蘭，統計至1月25日為止，這場暴雪已奪走7條人命，並導致超過80萬戶大停電。面對嚴重的交通癱瘓與部分停課，全美已有近半數地區啟動緊急應變機制。就在大家躲避寒冬時，前氣象主播麥德梅上傳的一段實驗影片掀起網路熱議。

前明尼亞波里斯KMSP電視台氣象主播珍妮佛麥德梅（Jennifer McDermed）最近在社群平台X發文，她將熱騰騰的義大利麵拿到零下29度的室外，在體感零下43度的極限環境下，叉子與麵條迅速結冰，叉子竟然穩穩地懸浮在凍僵的麵條上，像被施了定格魔法。

這幕寒流奇觀在網上竄紅，衝破800萬次點閱，麥德梅還幽默喊話這絕對是真的，笑稱這盤冰凍麵條至今還擺在陽台上，歡迎大家來她家試吃，不少網友手癢想跟進挑戰，甚至有密西根州的民眾實測發現，義大利麵只要放屋外20分鐘就能輕鬆完成冰凍挑戰。

雖然實驗很有趣，但專家提醒這波寒流不容小覷，這波冷空氣覆蓋範圍極廣，影響人數超過1.4億人，特別是南部各州氣溫驟降，德州與路易斯安那州等南方地區低溫打破過去低溫紀錄，低了近20度，預計這場極端氣候要到1月26日後才會緩解，在那之前請大家務必待在室內備妥物資，安全度過這段寒冬。

