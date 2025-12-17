有片／美布朗大學槍擊案兇手仍在逃 當局公布新監視器影像、FBI懸賞5萬美元

美國羅德島州普羅維登斯警局12月16日公布，關於布朗大學槍擊案兇手的最新監視器影像，呼籲大眾提供線索。路透社



美國知名學府布朗大學13日發生校園槍擊案，至少造成2死8傷，嫌犯依舊在逃，且不知其身分。當局16日公布新的監視器畫面影像，呼籲公眾提供線索。

此外，聯邦調查局（FBI）祭出最高5萬美元（約157萬元台幣）懸賞，給提供線索逮捕兇手的人。

路透社報導，羅德島州首府普羅維登斯官員16日傍晚召開記者會表示，仍未能掌握兇手身分。

當局現場播放幾段案發現場週邊的監視器影像，包括住家監視器及行車記錄器，顯示一名戴毛帽、口罩，全身衣物皆一身黑的男子，案發前及案發後在附近走動的過程。

廣告 廣告

其中一段影片顯示，即使警車閃著警燈抵達現場，這名男子仍從容不迫地自大樓停車場走向街道。最後一段影片顯示，槍擊事件發生僅三分鐘後，這名男子就沿著街道步行離開。

普羅維登斯警察局長培瑞斯（Oscar Perez），希望透過公布監視器畫面，能有人根據可疑男子的肢體動作、姿勢和舉止認出他。

培瑞斯說，警方握有證據，顯示該名男子早在當天上午10點半、案發前5個多小時，人就已經在現場，可能是在作案前再度勘查。

羅德島州檢察長涅羅納（Peter Neronha）說，他們確信畫面中的男子就是槍手，但沒有關於作案動機的證據。

美國總統川普在自家社群平台Truth Social發文關心布朗大學案，批評「為什麼布朗大學的監視器這麼少？這絕對沒有任何藉口。在現在這個時代，情況怎能更糟！！！」

案發地的布朗大學工程及物理學大樓內監視器不多，而且當時沒有人拍到槍手的清晰影像。

培瑞斯表示，警方已收到超過200條線報，正逐一過濾追查。

警方在案發隔天的14日曾逮捕一名20多歲男子，釐清他和槍擊案無關後已經釋放，但部分媒體已報導其姓名並公布照片。

槍擊案發生後，當地私立學校停課一週，公立學校16日仍正常上課，但取消課後活動。

兇手仍未落網，當地居民感到相當不安。男子莫蘭說：「我很高興孩子們在家，槍手還在逃，所以我們要多小心，讓孩子留在家裡。」

更多太報報導

日本京都5車連環車禍 女駕駛衝入對向車道、重傷心肺停止

華納董事會正式拒絕派拉蒙收購 呼籲股東接受網飛收購

西班牙警驅逐廢棄校舍非法佔住者 律師「寒冬中他們只能流落街頭」