（有片）美微波武器「列奧尼達」不僅團滅無人機 首次擊落光纖無人機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防科技新創公司伊比魯斯(Epirus)開發的「列奧尼達」(Leonidas)微波武器，過去不僅曾創下一次擊落49架無人機的紀錄，近期首次更成功擊落有光纖連接操控的無人機，反制光纖無人機手段出現希望，有望填補現有電戰防禦缺口。

軍聞網站「Defence Industry Europe」報導，根據伊比魯斯13日發布影片揭露，上月於未公開美軍測試場地，運用高能微波武器「列奧尼達」，成功癱瘓1架光纖無人機，使之失控墜毀，驗證該裝備對抗光纖無人機的能力。

報導指出，目前烏俄戰場廣泛應用的光纖無人機，相較其他以無線電頻率控制的無人機系統，因仰賴極細的光纖電纜傳輸訊號，能更有效抵禦傳統電戰反制措施干擾，因此在美國陸軍去年8月公布的分析報告中，指其對反無人機系統構成重大挑戰，且「極難探測和鎖定」。

伊比魯斯公司表示，「列奧尼達」採非游離輻射(Non-ionizing Radiation)與無線電射頻(RF)技術，透過軟體控制、設置於大型面板上陣列發射器，將微波能量集中於空中精確位置，從而損壞無人機電子設備，還可讓操作人員控制失控無人機的墜落位置，最大限度降低附帶損害。伊比魯斯執行長洛里認為，光纖導引無人機的普及，標誌著無人機戰爭的重大轉變，也暴露反無人機防禦日益擴大的作戰缺口，而「雷歐奈達」正是解決及彌補此問題絕佳利器。

「列奧尼達」系列2022年曾獲選為美陸軍「間接火力防護能力」(IFPC)項目，並自2023年底起交付陸軍和陸戰隊展開測評。目前該公司已獲美國陸軍快速能力暨關鍵科技辦公室一份價值約4350萬美元(約新台幣12.7億元)的合約，交付2套先進第二代「列奧尼達」防空系統，其最大有效射程預計是第一代的兩倍多，功率也增加30%，並納入高能量電池，以延長操作時間並減少外部電力需求。

「列奧尼達」系列也能與史崔克8輪甲車或輕型戰術輪車等載臺整合，滿足作戰快速空運與部署需求，「可更換放大器模組」(LRAM)設計，還可視任務需求，在其他載具增加陣列發射器模組規模，提升脈衝能量功率，應對各種先進威脅。

