【有片】美日防長罕見「健身外交」 會談前先飆汗體能訓練

日本防衛大臣小泉進次郎15日在維吉尼亞州阿靈頓郡的美軍基地與美國戰爭部長赫格塞斯進行「健身外交」，雙方一起在營區內的健身房與美軍官兵進行體能訓練，強度讓小泉「想起了高中在棒球隊的日子」。

會談前先練體能 美日防長汗如雨下

赫格塞斯（Pete Hegseth）16日在X上發文寫道：「沒有比和部隊以及日本防衛大臣一起進行體能訓練更能開啟美好的一天了。謝謝小泉進次郎今天加入我們的訓練。」

赫格塞斯在美軍基地內的健身房迎接小泉並送給他一套T恤，小泉更衣完畢後便開始訓練。過程中小泉與赫格塞斯推動約40公斤的重物，也做了推離式伏地挺身（一種伏地挺身變化動作，比一般伏地挺身負荷大）和划船等健身項目，兩人揮汗如雨，氣喘如牛。

小泉同日也在X上發文寫道：「美軍訓練真的很累人，讓我想起了高中棒球隊的回憶。為了強化美日同盟得更加把勁…我帶著這種心情全力以赴了。」

「在與赫格塞斯戰爭部長會談前，我參加了清晨的軍事訓練。我們在陸軍基地（邁爾堡，Fort Myer）的訓練中心一起揮灑汗水，這是一次寶貴的時間，使我們在日美同盟防衛方面的團結更加牢固。然而，軍隊的訓練非常辛苦…不過，在會談時，赫格塞斯部長將當時的照片裱框贈送給我，並說『從未有與外國部長一起訓練的例子，這具有歷史意義』，看到對方如此高興，我覺得一切都值得了。」

產經新聞報導，曾是美軍軍官的赫格塞斯自去年就任部長以來也一直持續此類訓練，同時在巡察國內外美軍基地時也會要求官兵實施訓練。此次正值小泉訪問美國之際，雙方在15日下午的美日防長會談之前，一早在一同訓練體能，此類「健身外交」實屬罕見。

