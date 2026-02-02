【有片】美海軍首架「MQ-25A黃貂魚」滑行測試成功 擬接F/A-18加油任務



美國波音防務公司1月30日證實，美國海軍首架投入使用「MQ-25A黃貂魚」無人機已完成首次自主滑行測試，從波音位於伊利諾州馬斯庫塔的新生產設施自主滑行，最終抵達中美聖路易機場的滑行跑道。

首次自主飛行成功 未來提供空中加油

獨立國防與安全新聞媒體「防衛部落格」（Defense Blog）報導，波音防務公司（Boeing Defense）在聲明中表示：「我們首架具備作戰能力的『MQ-25A黃貂魚』（Stingray）已成功完成首次滑行測試。由無人艦載航空任務控制系統中的無人機飛行員按下按鈕後，該機便自主從伊利諾州馬斯庫塔（Mascoutah）的新MQ-25生產設施滑行至中美聖路易機場（MidAmerica St. Louis）的滑行道，並執行一系列機動，以驗證其功能運作。」

廣告 廣告

滑行測試的完成使該機距離首飛更近了一步，首飛將開啟下一階段的研發和作戰評估。MQ-25A是美國海軍首款艦載無人機，旨在為航空母艦的艦載機聯隊提供空中加油。

美國海軍計畫讓MQ-25A承擔目前由改裝後的「F／A-18超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機負責的空中加油任務。透過將空中加油任務轉移到專門的無人平台上，美國海軍希望減少有人戰鬥機的耗損，並讓它們回到主要的打擊與制空任務上。

美國海軍先前的資料顯示，在「F/A-18超級大黃蜂」戰鬥機的飛行任務中，有相當大比例被用於加油任務，這不僅加速了機體疲勞，也限制了戰機投入作戰的可用性。MQ-25A的設計目的就是解決這一問題，它能從航空母艦提供持續的空中加油支援，且不需要機上駕駛員。

MQ-25基本資訊與未來定位

MQ-25採用渦扇發動機，並採用針對航空母艦起降和長航時飛行優化的常規機翼佈局。該機將使用美國海軍航空母艦的標準起降程序進行起降，並與有人駕駛飛機一起融入航母艦載機聯隊的作戰行動中。

波音公司正在其位於伊利諾州的工廠生產MQ-25A，該廠負責飛機的組裝、測試，以及交付美國海軍前的各項準備工作。該計畫由美國海軍與美國戰爭部（U.S. Department of War）協調監督，後者負責管理無人艦載航空的更廣泛過渡。

美國海軍表示，有意在整個MQ-25A計畫期間採購超過70架飛機。該機投入使用後，將透過在更遠距離為艦載戰鬥機提供燃料補給，從而擴大艦載戰鬥機的作戰半徑，使攻擊機無需依賴陸基加油機即可觸及目標。

雖然MQ-25A最初的構想為多任務無人機，但該計畫後來縮小重點，優先專注於空中加油任務以滿足迫切的作戰需求。

更多上報報導

廉價「中國製造」商品淹沒拉丁美洲 各國祭重稅反擊卻步步受限

伊朗整合1000架攻擊、偵察及電子戰無人機 創軍方歷來最大擴編

【有片】日本豪雪釀19死青森積雪飆往年2.5倍 遊日須防範週末寒流