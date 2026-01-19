【有片】美財長直言因歐洲軟弱 美國須掌控格陵蘭以抗中俄



美國財政部長貝森特18日表示，由於歐洲的「軟弱」，美國控制格陵蘭與否對全球穩定至關重要，並稱這對美國、歐洲還有格陵蘭都有利。他強調，在與俄羅斯和中國的地緣政治對抗中，美國須取得格陵蘭的所有權。他的這番言論正值川普政府威脅向反對收購格陵蘭的歐盟國家實施關稅之際。

路透社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，歐洲的「軟弱」讓美國對格陵蘭的控制成為維護全球穩定的必要條件。與此同時，部分美國國會議員對川普政府試圖取得丹麥掌控的北極領土表達擔憂。

貝森特18日在NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）中指出，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，占領格陵蘭對全球穩定至關重要。貝森特這番發言的前1天，美國總統川普（Donald Trump）誓言向反對美國收購格陵蘭的歐盟成員國祭出懲罰性關稅，其中包括長期以來是美國堅定盟友的丹麥。

貝森特說：「我們是世界上最強大的國家，歐洲人展現的是軟弱，美國展現的是強勢。」

歐洲終會「接受」美國控制格陵蘭

隨著與歐盟的緊張局勢在18日升高，貝森特表示相信歐洲領導人最終會「接受」美國控制格陵蘭的想法。他說：「我相信歐洲人會理解，這對格陵蘭、對歐洲、對美國都是最好的。」

貝森特還表示，他最近並未與川普討論是否仍考慮使用緊急權力，來武力取得格陵蘭。不過，肯塔基州共和黨參議員、參議院國土安全委員會主席保羅（Rand Paul）指出，這樣做是「荒謬的」，因為格陵蘭並不存在緊急狀態。

保羅在《與媒體見面》節目中說：「財政部長的想法是，這是為了防止緊急情況。現在我們要宣告緊急狀態來防止緊急情況嗎？」保羅長期以來一直公開反對美國在海外採取強硬行動。

