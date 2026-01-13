【有片】美軍末日飛機E-4B「夜巡者」首現洛杉磯 網憂恐為戰爭訊號



別稱「末日飛機」的美國核戰空中戰略指揮軍機──E-4B「夜巡者」9日睽違51年首次降落洛杉磯國際機場。這架戰略資產旨在乘載美國總統和國防部長，並在核戰爆發時指揮戰爭，此次現身在社群媒體上引起多方揣測。

E-4B首現洛杉磯 可能原因為何？

《洛杉磯時報》與其他外媒指出，據《洛杉磯時報》報導，E-4B「夜巡者」（E-4B Nightwatch）此前載著美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）前往南加州，這是其為期一個月的「自由武庫」（Arsenal of Freedom）巡迴行程的一部分，重點關注美國的國防工業公司。

E-4B在9日降落在洛杉磯國際機場後，停留了大約一天後便再次起飛。這是E-4B在1974年啟用後首次降落在該機場。E-4B通常駐紮在內布拉斯加州的奧夫特空軍基地（Offutt Air Force Base），該基地距離加州超過2100公里。

E-4B是由波音公司製造，其實就是軍用版的波音747，其設計目的是承受電磁脈衝甚至核攻擊帶來的高溫，並配備了一套通訊系統，使其能夠與包括衛星和潛艇在內的全球美軍部隊進行通訊；該機空中加油後可以在滯空長達72小時或更久。美軍目前僅擁有四架E-4B，並始終維持至少一架E-4B處於待命狀態。

社群上許多人猜測，這可能是「戰爭臨近的訊號」。鑑於美國總統川普近期對委內瑞拉的干預、對格陵蘭的強硬言論以及當前印太地區的緊張局勢，人們對此事高度關注。不過五角大廈表示，此次降落並非戰爭緊急應對措施，而是赫格塞斯事前規劃好的行程。

軍事專家並未將此次事件解讀為軍事行動的訊號。相反，有人認為這更接近於美國公開展示其核指揮體系如何分散與保持生存能力的「戰略性演示」。在平時，E-4B也會執行訓練和戰備檢查任務，但專家指出，如果出現多架飛機同時部署、長時間滯空，或在特定威脅範圍外航線上待命的情況，通常意味著危機程度正在升高。

航空網站Aviation A2Z表示：「E-4B的移動並不總是意味著戰爭，但提醒人們美國已為最壞情況做好準備。這本身就包含強而有力的威懾訊息。」

