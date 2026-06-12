【有片】美軍與盟邦空運需求迫切 美國會要求評估重啟C-17運輸機產線

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在全球軍事任務與空運需求增加的情況下，美軍C-17運輸機運作壓力不斷上升，對服役年限構成影響，圖為美軍作戰單位人員正在登上C-17的畫面。（取自DVIDS網站）



俄烏戰爭與伊朗戰爭接連爆發，中國印太區域軍事擴張使美軍提出「敏捷戰鬥部署」與「分散式殺傷」等作戰概念，都提高了對軍事運輸能力的要求，其中C-17「全球霸王」運輸機雖然已經停產，但包括美軍與盟邦對其戰略運輸能力都仍有波切的需求，由於現役機隊任務負擔繁重，美國眾議院軍事委員會憂心恐難服役至原訂的2075年，因此要求進行重啟產線的評估，維持空運能量。

C-17產線關閉後 美軍與盟邦需求仍然持續存在

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軍事新聞網站The Warzone報導，美國航太巨擘波音集團（Boeing）在2015年完成最後1架C-17「環球霸王3型」（Globalmaster III）運輸機訂單的生產與交付作業之後，隨即關閉了位於加州長灘（Long Beach）的產線，不過一直以來，波音持續接獲各國操作單位詢問重啟產線的可能性，且美國眾議院也在近期，要求美國空軍提交有關產線重啟的可能性評估。

報導指出，眾議院軍事委員會在報告中，表示現役C-17機隊「持續擔負重要作戰任務，支援包括空戰司令部的任務需求、人道救援任務以及美軍在全球的機動任務，且委員會憂心未來作戰需求將會使機隊運作面臨更大的壓力」，因此要求空軍部長在2027年3月1日之前，提交C-17產線重啟可行性的評估報告。

美國眾議院軍事委員會 要求空軍評估重啟C-17產線可行性

根據眾議院的要求，報告內容應該包括對技術以及工業可行性的評估、恢復生產與交付首架新機所需的時間、重啟產線與增購新機的成本估算，以及提升戰略空運能力的替代方案，包括機身延壽、現代化改裝升級等內容，並且應該評估潛在國際夥伴參與，或是對產線重啟進行投資的意願。

在2013年完成採購的最後1架C-17交付作業之後，美國空軍現役機隊規模達222架，包括澳洲、加拿大、印度、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國與英國也都擁有該款運輸機，波音全球暨政府業務副總裁兼總經理休葛倫（Turbo Sjogren）曾表示，已有國家針對C-17重啟一案，與該公司進行初步接洽。

C-17強大的裝載能力，目前西方陣營並無可取代的機種，圖為英軍C-17正在進行「野貓」（Wildcat）直升機的裝載作業。（取自英國國防部網站）

西方陣營不存在可替代機種 凸顯C-17重要性

報導指出，之所以出現重啟C-17產線的要求，是因為包括美國與西方陣營，都並無能夠直接取代該機種的方案，空巴集團（Airbus）旗下的A400M機種運載能力定位在介於C-130與C-17之間，巴西航空工業公司（Embraer）研製的KC-390「千禧」（Millennium）加油機，則是與C-130能力相當，面前全球仍持續生產、且和C-17運載力在伯仲之間的機種，只有中國的運-20以及俄國的Il-76。

由於C-17設計概念，是用於支援最大距離的戰術任務，因此兼具戰略與戰術能力，可將大量戰力投射至極為偏遠的角落，且能夠在惡劣環境下運作，因此美國眾議院軍事委員會，也要求美國空軍評估採購商用貨機，分擔部分C-17在戰線後方的運輸任務，減輕機隊運作壓力。

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