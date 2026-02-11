有片／美軍錄影流出！UFO瞬時加速甩掉鎖定 詭異關鍵讓科學家驚呆

美軍無人機曾2度拍到空中神秘光球，雖然一度遭無人機武器系統鎖定，仍迅速消失。（翻攝X@JeremyCorbell）

美國空軍近期有2段錄影畫面流出，分別記錄了2012年與2021年捕捉到的空中異象，主角是行蹤飄忽的神祕光球，已被官方認證為「不明空中現象」。其中一段影像更被情報單位揪出超乎常理的瞬時加速，讓科學家與UFO迷們都看傻了眼。

死神無人機拍下珍貴影像

《紐約郵報》報導，這2段震撼雷達影像是由美軍死神（Reaper）無人機拍下的珍貴紀錄，近期透過知名研究者喬治·克納普（George Knapp）與傑里米·科貝爾（Jeremy Corbell）對外曝光，回溯2012年8月23日的波斯灣上空，3個排成三角形的光點在空中玩起急轉彎，紅外線熱影像儀（FLIR）雷達卻測不到任何動力排出的熱能反應。

圓球遭鎖定卻眨眼逃脫

而在2021年敘利亞上空，則演了一齣貓捉老鼠的戲碼。一個不明神祕球體突然闖入無人機視野，無人機武器系統雖然一度鎖定某個圓球狀物體，但對方竟在眨眼間脫逃消失。專家分析指出，該物體同樣完全沒有任何熱源反應，完全沒有傳統飛行器的熱能足跡。

兩特徵超越物理限制

根據《國際財經時報》報導報導，這顆2021年的UAP展現了極端低溫與瞬時加速，這些超越物理限制的表現，正是美國國防分析中用來判定不明飛行物的6大關鍵行為之一。這波影像證據讓外星傳聞再次傳得沸沸揚揚。

更多鏡週刊報導

英國UFO機密檔案大解封 國防情報局曾下令搶奪外星黑科技

【有片】發光UFO群體掠過哈爾濱夜空 目擊者驚：它在降落！

「上百架UFO」蜂圍美軍艦隊 數十目睹官兵作證：科技遠超人類