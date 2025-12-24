有片／美養老院大爆炸巨響「像飛機墜落」 火光沖天至少2死

2025年12月23日，美國賓州費城郊區一處養老院發生爆炸，警消趕赴現場進行搶救。美聯社



美國賓州費城郊區一間護理之家週二（12/23）疑似因管線漏氣而發生巨大爆炸，造成部分建築倒塌、火光四射，多人仍受困其中。轟然巨響一度讓附近居民以為有飛機墜落在自家頭頂，引發恐慌。

爆炸發生數小時後，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）在記者會上證實，至少有兩人喪生。

美聯社報導，這起爆炸發生於布里斯托鎮區（Bristol Township）的健康與復健中心。當地天然氣廠商發聲明表示，在下午2時過後不久就接獲該養老院傳出瓦斯異味的通報，「工作人員抵達現場後，該中心就發生爆炸」，並隨即切斷天然氣與電力，確保救援人員及當地居民安全。

養老院隨即升起滾滾黑煙，消防車、救護車亦從各地趕赴現場搶救。巴克斯郡（Bucks County）人員表示，約下午2時17分接獲爆炸通報，據報建築物部分區域已經坍塌，並獲悉有人受困其中。

住在事發地點約一個街區外的民眾表示，當時正在家中觀看電視轉播的籃球比賽，突然聽到一聲巨響，「我以為是飛機之類的東西墜落在我家上頭」。當他起身查看時，只見「火光四射」，人們正從屋中逃離，「只能持續為他們祈禱了」。

自稱是該養老中心護理助理的沃森（Musuline Watson）向地方電視台透露，上週末她與同事曾聞到瓦斯味，但「房間內沒有暖氣，所以我們沒當回事」。

然而，賓州衛生部最新檢查報告顯示，養老中心去年10月接受檢查時被發現多項違規行為，包含未配置滅火器，以及未設置規定的「防煙隔板」。此外，在3層樓的建築物內，有兩層沒有正確存放氧氣瓶。

